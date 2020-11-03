«آيوا» الأمريكية: 48% من الناخبين المسجلين صوتوا فى الانتخابات

أوضحت بيانات ولاية آيوا الأمريكية أن 996 ألفًا و970 شخصا أدلوا بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية إما بشكل شخصي أو عن طريق البريد.وأوضحت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن هذه النسبة تمثل حوالي 48% من الناخبين المسجلين و63% ممن صوتوا في انتخابات عام 2016.