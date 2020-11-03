الاتحاد الأوروبي: بريطانيا تخطت موعد الرد على اتفاق الخروج

قال متحدث باسم المفوضية الأوروبية اليوم الثلاثاء، إن بريطانيا تخطت الموعد النهائي المحدد للرد على المخاوف المتعلقة بخرقها لاتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي.وتدرس المفوضية الآن تصعيد الإجراء القانوني لمستوى أعلى بعدما أخفقت بريطانيا في تقديم رد في الموعد النهائي المحدد، بحسب دانيال فيري المتحدث باسم المفوضية.يتركز الخلاف بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي حول مشروع قانون قدمه رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون. وتعطي مسودة السوق الداخلية لرئيس الوزراء بوريس جونسون، صلاحية تجاوز فقرة في اتفاق الخروج، من شأنها فرض قواعد جمارك مختلفة على إيرلندا الشمالية بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي مقارنة ببقية المملكة المتحدة.كانت المفوضية دشنت إجراء قضائيا ضد بريطانيا في بداية أكتوبر الماضي بسبب مسودة السوق الداخلية من خلال إرسال خطاب بإشعار رسمي للحكومة البريطانية.وقال الاتحاد إن المسودة تنتهك بنود اتفاق الخروج، الذي تم توقيعه مطلع هذا العام، في حين تقول بريطانيا إن المسودة ضرورية لحماية سلامة سوقها الداخلي.وقال المتحدث باسم المفوضية دانيال فيري إن الاتحاد الأوروبي لم يتلق ردا بعد.وأضاف: "لذلك نحن ندرس الخطوات المقبلة، بما في ذلك إصدار طلب لبريطانيا بالانصياع لقانون الاتحاد الأوروبي مدعوما بالأسباب".وتخوض بريطانيا والمفوضية الأوروبية حاليا سباقا مع الزمن للوصول إلى اتفاق لتنظيم العلاقة بين الجانبين بعد خروج بريطانيا من الاتحاد.ويقول كل طرف إنه يجب التوصل إلى الاتفاق الآن حتى يمكن استكمال إجراءات التصديق عليه بنهاية العام الحالي.ولم تسفر شهور من المفاوضات بين بريطانيا والمفوضية الأوروبية عن تقدم كبير حتى الآن.يذكر أن بريطانيا مازالت جزءا من السوق المشتركة للاتحاد الأوروبي حتى مطلع العام المقبل عندما تنتهي المرحلة الانتقالية. وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق قبل بداية العام الجديد، سيتم فرض الرسوم الجمركية وغيرها من القيود التجارية على حركة السلع والخدمات بين الجانبين الأمر الذي يهدد بخسائر اقتصادية كبيرة لهما.وتجري مفاوضات مكثفة بين كبير المفاوضين الأوروبيين ميشيل بارنييه ونظيره البريطاني ديفيد فورست هذا الأسبوع في بروكسل، بعد تهديد رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون في الشهر الماضي بالانسحاب من المفاوضات بالكامل.