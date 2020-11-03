رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 03 نوفمبر 2020 الموافق 17 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الاتحاد الأوروبي: بريطانيا تخطت موعد الرد على اتفاق الخروج

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 09:33 م
الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي
وكالات
طباعة
قال متحدث باسم المفوضية الأوروبية اليوم الثلاثاء، إن بريطانيا تخطت الموعد النهائي المحدد للرد على المخاوف المتعلقة بخرقها لاتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وتدرس المفوضية الآن تصعيد الإجراء القانوني لمستوى أعلى بعدما أخفقت بريطانيا في تقديم رد في الموعد النهائي المحدد، بحسب دانيال فيري المتحدث باسم المفوضية.

يتركز الخلاف بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي حول مشروع قانون قدمه رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون. وتعطي مسودة السوق الداخلية لرئيس الوزراء بوريس جونسون، صلاحية تجاوز فقرة في اتفاق الخروج، من شأنها فرض قواعد جمارك مختلفة على إيرلندا الشمالية بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي مقارنة ببقية المملكة المتحدة.

كانت المفوضية دشنت إجراء قضائيا ضد بريطانيا في بداية أكتوبر الماضي بسبب مسودة السوق الداخلية من خلال إرسال خطاب بإشعار رسمي للحكومة البريطانية.

وقال الاتحاد إن المسودة تنتهك بنود اتفاق الخروج، الذي تم توقيعه مطلع هذا العام، في حين تقول بريطانيا إن المسودة ضرورية لحماية سلامة سوقها الداخلي.

وقال المتحدث باسم المفوضية دانيال فيري إن الاتحاد الأوروبي لم يتلق ردا بعد.

وأضاف: "لذلك نحن ندرس الخطوات المقبلة، بما في ذلك إصدار طلب لبريطانيا بالانصياع لقانون الاتحاد الأوروبي مدعوما بالأسباب".

وتخوض بريطانيا والمفوضية الأوروبية حاليا سباقا مع الزمن للوصول إلى اتفاق لتنظيم العلاقة بين الجانبين بعد خروج بريطانيا من الاتحاد.

ويقول كل طرف إنه يجب التوصل إلى الاتفاق الآن حتى يمكن استكمال إجراءات التصديق عليه بنهاية العام الحالي.

ولم تسفر شهور من المفاوضات بين بريطانيا والمفوضية الأوروبية عن تقدم كبير حتى الآن.

يذكر أن بريطانيا مازالت جزءا من السوق المشتركة للاتحاد الأوروبي حتى مطلع العام المقبل عندما تنتهي المرحلة الانتقالية. وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق قبل بداية العام الجديد، سيتم فرض الرسوم الجمركية وغيرها من القيود التجارية على حركة السلع والخدمات بين الجانبين الأمر الذي يهدد بخسائر اقتصادية كبيرة لهما.

وتجري مفاوضات مكثفة بين كبير المفاوضين الأوروبيين ميشيل بارنييه ونظيره البريطاني ديفيد فورست هذا الأسبوع في بروكسل، بعد تهديد رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون في الشهر الماضي بالانسحاب من المفاوضات بالكامل.

موضوعات متعلقة

«الفيشاوي» يكشف لـ«الدستور» حقيقة خناقة الملهى الليلي مع زوجته

لجنة خبراء سد النهضة تنهى اجتماعها وتبحث منهجية التفاوض

شاهد.. استسلام 4 من منفذي هجوم فيينا

تغريم 140 بسبب عدم ارتداء كمامة فى الأماكن العامة

الصور

image description

محافظ أسيوط يتفقد مستشفى أبنوب المركزى ويحيل المخالفات للشئون القانونية

image description

جلسة تشاور حول الأثر البيئي لمشروعات الميثانول بدمياط

image description

حملة لتطهير وتعقيم مساجد دمياط (صور)

image description

ترميم طرق وجسور كفر سعد بدمياط

image description

محافظ دمياط تتابع أعمال مد خط غاز من حقل ظهر للمحافظة

الأكثر قراءة

تغريم 140 بسبب عدم ارتداء كمامة فى الأماكن العامة

حقيقة غلق المدارس في مصر منتصف الشهر الجاري

مدبولي يكلف الجامعات بتولي إصدار تراخيص البناء بدلاً من المحليات

السجن سنة للاعب بالنادى الأهلى قتل مسنًا دهسًا بمدينة نصر

إنفوجراف

image description

شروط ترخيص شركات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة (انفواجراف)

image description

حروقة.. تفاصيل قضية «طفل المرور المدلل» (إنفوجراف)

image description

أبرز ما جاء في مؤتمر التأمينات الاجتماعية (إنفوجراف)

image description

الزوجة الأصيلة رزق

نجم الساعة

أحمد مالك: مثلت بـ4 لغات فى «حارس الذهب».. والفيلم خطوتى الأولى نحو العالمية

منوعات

أول مسجد رسمي في أثينا يفتح أبوابه أمام المصلين

إنقاذ 120 حوتًا طيارًا بعد جنوحها عند شواطئ سريلانكا

موعد إجازة نصف العام 2020

عمال البناء هم الأكثر عرضة للإصابة بكورونا

أيام زمان

«الأرق والشعوذة وحب الحلوى».. غرائب في شخصية هتلر

بعد زواجها 14 مرة.. تحية كاريوكا: الزواج يقتل الحب

كيف حرم سوء الحظ فاروق جعفر من الاحتراف في الدوري الأمريكي؟

«على فين؟».. الخطيب يروي كواليس مباراة مرعبة في غانا

مقالات الرأي
منى رجب
عندما تتفتح مواهب ذوى القدرات الخاصة
د.مينا بديع عبدالملك
الأدوية المؤدية إلى الحياة
ثروت الخرباوي
أرواب وأوشحة فى عالم الأدب «١»
أحمد بهاء الدين شعبان
الانتخابات الأمريكية.. بوابات الجحيم «2»
المزيد

الثقافة

تدشين «نادى التنمية المستدامة» وانطلاق أولى فعالياته

فى ذكرى ميلاده.. محطات فى حياة رجل الانتقام «توماس كيد»

«أهمية العمل التطوعى» فى مسابقة بحثية بقصور الثقافة

غدًا.. الجلسة الختامية لندوات اليونسكو لتدريب الإعلاميين