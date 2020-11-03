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حوادث

كثافات متوسطة في نفق السلام وكوبري أكتوبر اليوم 3-11-2020

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 02:38 م
كوبري أكتوبر
كوبري أكتوبر
نجلاء رفاعي
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ظهرت كثافات مرورية متوسطة، صباح اليوم الثلاثاء، في شوارع القاهرة والجيزة، تزامنًا مع توجه الطلاب لمدارسهم وجامعاتهم، والموظفين لعملهم.

النشرة المرورية اليوم الثلاثاء 3-11-2020

- المحكمة الدستورية
وشهد طريق كورنيش النيل تباطؤ في حركة السيارات، أمام محيط المحكمة الدستورية، ومحيط مبنى الإذاعة والتليفزيون «ماسبيرو»، الاتجاه المؤدي إلى حلوان.

- نفق السلام
وظهرت كثافات مرورية أعلى الدائرى بمنطقة السلام وداخل النفق للقادم من الأقاليم للقاهرة عبر الطريق الزراعي، وكذلك الأمر للمتجه من المنيب وفي طريقه إلى الأوتوستراد والتجمع وفي الاتجاه العكسي للقادم من المعادي لمناطق الجيزة.

- كوبري أكتوبر
وشهد كوبري أكتوبر كثافات مرورية للسيارات أمام القادم من الجيزة اتجاه مناطق وسط البلد، وكثافات أخرى في الاتجاه العكسي بسبب أعطال متكررة للسيارات، وكذلك الأمر للمتجه من ميدان التحرير إلى مدينة نصر ومحور النصر وصولا إلى المنصة.

- الطريق الدائري
وشهد كثافات متحركة بنزلة شارع البحر الأعظم وصولا إلى منطقة الدقي حتى ميدان الجلاء، وظهرت بعض الكثافات أعلى دائري المريوطية للمتجه من الصحراوي حتى مناطق الجيزة، ومن المحور إلى طريق الزراعي بشبرا الخيمة، وبطريق الفيوم الصحراوي، حتى حدائق الأهرام وصولًا إلى ميدان الرماية.

وفي السياق ذاته، انتشر رجال المرور في الشوارع والميادين؛ لتيسير حركة المرور وسحب الكثافات وضبط المخالفات.

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