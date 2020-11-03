كثافات متوسطة في نفق السلام وكوبري أكتوبر اليوم 3-11-2020

النشرة المرورية اليوم الثلاثاء 3-11-2020

- المحكمة الدستورية

- نفق السلام

- كوبري أكتوبر

- الطريق الدائري

وشهد طريق كورنيش النيل تباطؤ في حركة السيارات، أمام محيط المحكمة الدستورية، ومحيط مبنى الإذاعة والتليفزيون «ماسبيرو»، الاتجاه المؤدي إلى حلوان.وظهرت كثافات مرورية أعلى الدائرى بمنطقة السلام وداخل النفق للقادم من الأقاليم للقاهرة عبر الطريق الزراعي، وكذلك الأمر للمتجه من المنيب وفي طريقه إلى الأوتوستراد والتجمع وفي الاتجاه العكسي للقادم من المعادي لمناطق الجيزة.وشهد كوبري أكتوبر كثافات مرورية للسيارات أمام القادم من الجيزة اتجاه مناطق وسط البلد، وكثافات أخرى في الاتجاه العكسي بسبب أعطال متكررة للسيارات، وكذلك الأمر للمتجه من ميدان التحرير إلى مدينة نصر ومحور النصر وصولا إلى المنصة.وشهد كثافات متحركة بنزلة شارع البحر الأعظم وصولا إلى منطقة الدقي حتى ميدان الجلاء، وظهرت بعض الكثافات أعلى دائري المريوطية للمتجه من الصحراوي حتى مناطق الجيزة، ومن المحور إلى طريق الزراعي بشبرا الخيمة، وبطريق الفيوم الصحراوي، حتى حدائق الأهرام وصولًا إلى ميدان الرماية.وفي السياق ذاته، انتشر رجال المرور في الشوارع والميادين؛ لتيسير حركة المرور وسحب الكثافات وضبط المخالفات.