«المرور» تعلن حالة الطوارئ لتجنب الطقس السيئ

أعلنت الإدارة العامة للمرور حالة الطوارئ والإغاثة بإدارات عمليات المرور لحماية المواطنين من الطقس السيئ تحسبا لهطول الأمطار أو تلقى البلاغات الناتجة عن سوء الأحوال الجوية على مدار الساعة.وتتابع غرفة العمليات برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مساعد الوزير للمرور حركة السيارات أعلى المحاور والميادين، بواسطة الخدمات المرورية المنتشرة على الطرق.كما تجرى مراقبة حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة، لرصد أى كثافات مرورية بالمحاور مع نشر الأوناش المرورية بالطرق لرفع أى معوقات مرورية سواء الحوادث أو الأعطال.وقامت الإدارة العامة للمرور بتوفير ونشر عدد من سيارات الإغاثة المرورية تم توزيعها على جميع أقسام الطرق، تقوم بمساعدة قائدى السيارات الذين تعطلت سياراتهم على الطرق أو حوادث للسيارات من خلال رقم التليفون 01221110000.