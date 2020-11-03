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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بابا الفاتيكان ينتقد المتظاهرون الرافضون للإغلاق بسبب كورونا

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 04:03 ص
بابا الفاتيكان
بابا الفاتيكان
وكالات
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انتقد البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، ما قام به بعض المتظاهرين في بعض الدول الأوروبية بسبب الإجراءات الاحترازية التي تتبعها بعد زيادة الإصابات بفيروس كورونا.

وفي حديث لصحيفة "بولتيكو"، أعرب البابا عن استيائه مما قام به المتظاهرون الرافضون للإغلاق وللإجراءات الاحترازية، ووصف من يدعون إلى الخروج للمظاهرات بـ"الأنانيين وبأنهم لا يفكرون إلا في أنفسهم".

وأكد أن حكومات العالم كله تسعى جاهدة لكبح الفيروس لحماية مواطنيها من الإصابة والوفاة بسبب ذلك الوباء، مشددا على أنه يجب على الشباب التعاون مع الحكومات والأطباء "حتى يكتب الله نهاية لذلك المرض".

وقال البابا: "نحن لا نخرج من الأزمة بالطريقة نفسها يمكننا أن نتحسن أو نسوء... لكننا لن نخرج منها كما كنا سابقا"، مشيرا الى أن "الأزمات لها القدرة على أن تفاقم المظالم القائمة التي اعتدنا عليها والتي يمكننا تبريرها دون وعي، لكنها يمكن أن تسلط الضوء على أفضل الممارسات وردود الفعل بيننا".

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