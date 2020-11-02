مفكر فيتنامى: الملتقى الصوفى فرصة لتبادل الخبرات والتصدى للأزمات

شارك المفكر الفيتنامي الدكتور ميشيل طاوشان، رئيس هيئة التفكير بالأمم المتحدة، في فعاليات الملتقى العالمي للتصوف، حيث نبه إلى وجود جائحة أخرى إلى جانب جائحة فيروس كورونا المستجد، هي الجائحة المعنوية، التي تفشت بسبب الشعور بالقلق والخوف والهلع، جراء فقدان التفكير الإنساني لبوصلته بفعل انتشار الكثير من الأخبار والمعلومات الزائفة.وأشار رئيس هيئة التفكير بالأمم المتحدة، إلى وجود أربعة أنواع من العين، وهي عين الإنسان العادية، ثم العين العلمية الموجودة لدى الباحثين، الذين يوظفون التقنيات البصرية كالمجهر، والعين الثالثة هي عين البصيرة التي توجد عند الذاكرين الله كثيرا، والعين الرابعة هي عين الأولياء والعارفين والحكماء، الذين ويبصرون بنور الله، لافتا إلى أن هذا الملتقى يعد فرصة لتبادل الخبرات من أجل التصدي للأزمات.