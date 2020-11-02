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القبلة

دكتورة مكسيكية: «القادرية البودشيشية» تنشر المحبة والسلام بين البشر

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 04:21 م
الدكتورة صفية فرانسيا
الدكتورة صفية فرانسيا
كتب: عمرو رشدى
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شاركت الدكتورة صفية فرانسيا من المكسيك، وهي أستاذة جامعية باحثة في التصوف، فى فعاليات الملتقى العالمي الـ15 للتصوف، والذى ينظم افتراضيا على شبكة الإنترنت هذا العام، وتطرقت في كلمتها إلى دور التصوف عامة، وما تقوم به الطريقة القادرية البودشيشية خاصة، في نشر قيم المحبة والتعاون والسلام بين جميع البشر، مؤكدة أن العالم الآن في حاجة إلى مثل هذه القيم لتجاوز الأزمات المعاصرة.

وتابعت: "إن التصوف له دور كبير فى جمع البشر على المحبة الإلهية، والوقوف بقوة ضد التطرف والعنف والإرهاب، وهذا ما جعل أهل التصوف هم الممثلون الحقيقيون للفكر الإسلامي المعتدل".

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