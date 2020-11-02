سفير بالأمم المتحدة يدعو لمواجهة الأزمات الراهنة بتدبر السيرة النبوية

شارك الدكتور الدكتور إبراهيم سلامة، مستشار وسفير مصرى لدى منظمة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فى فعاليات الملتقى العالمى للتصوف، فى نسخته الـ15 افتراضيًا، حيث دعا إلى تدبر السيرة النبوية، من أجل مواجهة الأزمات الراهنة، منبها إلى وجود حكمة ربانية في هذه الجائحة، مستشهدا بقوله تعالى "ربنا ما خلقت هذا باطلًا سبحانك"، وأضاف أن الصوفي يكون في بحث مستمر عن الحكمة، مبينا أن الصدام بين حرية التعبير وحرية العقيدة يرجع إلى الجهل واتباع الهوى.ودعا إلى استثمار مقاصد الشريعة وتنزيل مخرجات هذا الملتقى والملتقيات السابقة التي تتميز بالمحبة والجانب الروحي الذي من شأنهما توضيح المسار للإنسانية، وتابع أن البعد الروحي يمكنه أن يغني الجانب الحقوقي بإضافات كثيرة، وحث على التركيز على الشباب والمدرسين وعلماء الدين لنشر القيم الروحية السمحة لديننا الحنيف.