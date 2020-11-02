«صناعة البرلمان» تؤيد قرار الحكومة بمد حجز الوحدات الصناعية

أيدت لجنة الصناعة بمجلس النواب، قرار الحكومة ممثلة فى الهيئة العامة للتنمية الصناعية بمد فترة سحب كراسات الشروط من 2 إلى 5 نوفمبر الجاري، كآخر موعد لحجز كراسات الشروط للوحدات الصناعية الجديدة، والتي تشهد توفير عدد من التسهيلات والتيسيرات التي تتيحها الحكومة لحجز الوحدات والمصانع الجديدة المطروحة الآن في عدد 7 محافظات، والتي من بينها خفض مقدم الحجز من 50 ألف جنيه إلى 10 آلاف فقط.وطالب محمد فرج عامر، رئيس اللجنة، كل المهتمين بالصناعة المصرية خاصة من شباب رجال الأعمال والصناعة والاستثمار الإسراع للاستفادة من هذهللتسهيلات غير المسبوقة فى تاريخ الصناعة المصرية.وأكد المهندس محمد فرج عامر، أن الدول الكبرى والمتقدمة اقتصادية لم تنجح إلا من خلال إزالة جميع أنواع الروتين والبيروقراطية أمام صناعاتها الوطنية، مشيرا إلى أن مصر تمتلك كل المقومات الطبيعية والبشرية لتحقيق انطلاقة كبرى فى عالم الصناعة.