رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 02 نوفمبر 2020 الموافق 16 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«صناعة البرلمان» تؤيد قرار الحكومة بمد حجز الوحدات الصناعية

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 11:28 ص
محمد فرج عامر
محمد فرج عامر
محمد جعفر
طباعة
أيدت لجنة الصناعة بمجلس النواب، قرار الحكومة ممثلة فى الهيئة العامة للتنمية الصناعية بمد فترة سحب كراسات الشروط من 2 إلى 5 نوفمبر الجاري، كآخر موعد لحجز كراسات الشروط للوحدات الصناعية الجديدة، والتي تشهد توفير عدد من التسهيلات والتيسيرات التي تتيحها الحكومة لحجز الوحدات والمصانع الجديدة المطروحة الآن في عدد 7 محافظات، والتي من بينها خفض مقدم الحجز من 50 ألف جنيه إلى 10 آلاف فقط.

وطالب محمد فرج عامر، رئيس اللجنة، كل المهتمين بالصناعة المصرية خاصة من شباب رجال الأعمال والصناعة والاستثمار الإسراع للاستفادة من هذهللتسهيلات غير المسبوقة فى تاريخ الصناعة المصرية.

وأكد المهندس محمد فرج عامر، أن الدول الكبرى والمتقدمة اقتصادية لم تنجح إلا من خلال إزالة جميع أنواع الروتين والبيروقراطية أمام صناعاتها الوطنية، مشيرا إلى أن مصر تمتلك كل المقومات الطبيعية والبشرية لتحقيق انطلاقة كبرى فى عالم الصناعة.

موضوعات متعلقة

«بتعمل إيه يا ابني».. فيديوهات جديدة على هاتف «طفل المرور» وأصدقائه

«الأرض تدخن».. ظاهرة غريبة تثير الرعب بالوادي الجديد

الباز عن «طفل المرور»: لازم نحافظ على أولادنا وناخد بالنا منهم

الأمطار الغزيرة تعزل البحر الأحمر بعد إغلاق 3 طرق

الصور

image description

محافظ أسيوط يعقد اجتماعًا موسعًا مع مسئولي الصحة

image description

«صحة أسيوط»: 50 فرقة للكشف على طلاب المدارس

image description

رئيس جامعة أسيوط يتفقد نظام التعليم الهجين بكلية طب الأسنان

image description

وكيل تعليم دمياط يؤكد بدء مبادرة الكشف عن أمراض سوء التغذية

image description

لإجراء فحص BCR.. زحام شديد على مستشفى حميات دمياط

الأكثر قراءة

القبض على «طفل المرور» عقب إخلاء سبيله بسبب فيديو جديد

لحظات رعب.. اللقطات الأولى لحادث البدرشين المروع (فيديو)

«ابن القاضي».. كل شيء عن الطفل الذي أزعج المصريين

طفل المرور «حريقة» يسب المتابعين في «لايف» جديد: «معندناش حد بيتسجن»

إنفوجراف

image description

أبرز ما جاء في مؤتمر التأمينات الاجتماعية (إنفوجراف)

image description

الزوجة الأصيلة رزق

image description

كلف 812 مليونًا.. تعرف على أهم مقتنيات متحف شرم الشيخ (إنفوجراف)

image description

جامعة الملك سلمان.. أول جامعة متكاملة فى جنوب سيناء (إنفوجراف)

نجم الساعة

أحمد مالك: مثلت بـ4 لغات فى «حارس الذهب».. والفيلم خطوتى الأولى نحو العالمية

منوعات

اكتشاف طريقة لتشخيص السرطان بقطرة دم

علماء روس يقيمون خطر الإصابة بمتلازمة «VEXAS» الجديدة

«أتركوا مكتباتنا مفتوحة».. صيحة لوقف غلق المكتبات في فرنسا

صحيفة بريطانية: الأمير ويليام أصيب بكورونا أبريل الماضي

أيام زمان

«شوف سبحان الله».. حكاية جثة ظلت 4 أشهر تحت سرير مصطفى محمود

«عدلية».. أول قصة حب لـ مصطفى محمود انتهت بسبب علقة ساخنة

«إحداهن قتلت بالرصاص».. نساء فى حياة هتلر

«كان حب بين 2 محرومين».. اعترافات سعاد حسني عن حبها للعندليب

مقالات الرأي
ماجد حبته
لماذا اختار ماكرون الجزيرة؟
د. منى حلمى
مشرط «الطاعة» هو أخطر وأقسى نوع من «الختان»
د. رائد العزاوى
سر حب العراقيين لـ«السيسى»
ماجد حبته
.. وما زالوا يدعمون الإرهاب
المزيد

الثقافة

«بالأمس كنت ميتا» رواية تكشف عورات العثمانيين وإبادتهم للأرمن

افتتاح ورشة الشؤون المالية وقانون المزايدات بقصور الثقافة

نصوص جديدة في العدد 30 من سلسلة «مسرحيات مصرية»

فؤاد حداد في عيون محبيه.. جماعة شعر في جسدِ واحد