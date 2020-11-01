الأقتراع الحاسم.. بايدن يتقدم في استطلاع رأي وترامب يشكك

أكدت شبكة "سي إن إن الأمريكية، اليوم الأحد، عن تقدم المرشح الديمقراطي جو بايدن على منافسه الجمهوري دونالد ترامب في استطلاع رأي جديد في العديد من الولايات المهمة في السباق نحو البيت الأبيض قبل 48 ساعة من الاقتراع الحاسم.وأشارت الشبكة في تقرير لها، أن ترامب وأنصاره يشككون في دقة هذه الاستطلاعات، مستشهدين بالفشل الذريع الذي منيت به عام 2016، عندما أظهرت تقدم المرشحة الديمقراطية، هيلاري كلينتون على الرئيس الحالي، لكن الأخير فاجأ الجميع وفاز.وفي التفاصيل أوضح التقرير الأمريكي تقدم بايدن في ولايتي ويسكونسن وميشيجن، اللتين تعتبران حاليا من الولايات المتأرجحة، وفي وسعها تغليب مرشح على آخر في هذه الانتخابات التي ثعدها كثيرون الأهم في تاريخ الولايات المتحدة المعاصر.وأضافت أن المعركة محتدمة بين المرشحين في ولاية أريزونا ونورث كارولينا، حيث تتقارب الأرقام أكثر.وفي ويسكونسن حصل بايدن على نسبة تأييد بلغت 52%، فيما حصل ترامب على 44% فقط.أما في ولاية ميشيجن تقدم بايدن خلال الأسبوع الأخير عن الاستطلاعات السابقة، ليحصل على نسبة 53% أما ترامب فقد نال 41% فقط.وفي نورث كارولينا تقدم بايدن بفارق ضئيل وصل إلى 51 بالمئة، مقابل 45 لترامب، وفي أريزونا دعم 50 بالمئة من السكان بايدن و46 بالمئة فضلوا ترامب.