وفاة الحكم الدولى السابق عبدالله الأشرم متأثرًا بإصابته بكورونا فى سمنود

توفي المدير الإداري لفرق كرة القدم بنادي سمنود الرياضي والحكم الدولي السابق عبدالله الأشرم، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، وذلك عقب إصابته بالفيروس وحجزه داخل مستشفى صدر المحلة، وتم إيداعه غرفة العناية المركزة منذ ما يقرب من ٢٠ يومًا.ويعد "الأشرم" أحد أقدم إداريين المحافظة، حيث عمل إداريًا لنادي سمنود لعدة مواسم وكذلك لمركز شباب سمنود ومركز شباب منية سمنود، وذلك بعدما اعتزل التحكيم منذ ما يقرب من ١٨ عامًا.وتم تشييع الجنازة مساء أمس السبت، بمسقط رأسه بمدينة سمنود، وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة، وحضور عدد كبير من الرياضيين بمحافظة الغربية والدقهلية ولاعبي أندية محافظة الغربية والدقهلية وعدد كبير من الناشئين وسط حالة كبيرة من الحزن.