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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

نائب وزير التعليم يزور معلم سمنود المعتدى عليه (صور)

السبت 31/أكتوبر/2020 - 04:49 م
الدكتور رضا حجازي
الدكتور رضا حجازي
نورهان عبدالرحمن
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زار الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم، لشئون المعلمين، اليوم السبت، المعلم عبدالمنعم سعد السنبختي، مدرس بمدرسة سمنود الإعدادية الجديدة بنين، بمستشفى سمنود العام للاطمئنان على صحته بعد تعرضه لاعتداء من قبل أحد أولياء الأمور بآلة حادة، مما نتج عنه إصابته بجرح عرضي بالبطن وإصابة بالقدم اليسرى.

ونقل حجازي، رسالة وزير التربية والتعليم إلى المعلم عبدالمنعم سعد، بتمنى الشفاء العاجل له، مؤكدًا أن الوزارة ستقدم الدعم القانوني له، ومشددًا على أن التجاوز في حق أي معلم أمر مرفوض تمامًا.

وفي سياق آخر تفقد نائب الوزير لشئون المعلمين، سير العملية الدراسية بمدرسة السيدة خديجة الابتدائية، حيث اطمأن على تطبيق الإجراءات الاحترازية في المدرسة وتطبيق مسافة التباعد الاجتماعي بين الطلاب.

ورافق نائب الوزير في الجولة المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، وعدد من قيادات التربية والتعليم في المحافظة.
الدكتور رضا حجازي
الدكتور رضا حجازي
الدكتور رضا حجازي
الدكتور رضا حجازي
الدكتور رضا حجازي
الدكتور رضا حجازي
الدكتور رضا حجازي
الدكتور رضا حجازي

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