رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 31 أكتوبر 2020 الموافق 14 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مساعد وزير الخارجية الأسبق: تركيا فى صدام مع العالم

السبت 31/أكتوبر/2020 - 03:39 م
الدكتور محمد حجازي
الدكتور محمد حجازي
أ ش أ
طباعة
قال السفير الدكتور محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن تركيا أصبحت اليوم في حالة صدام مع العالم أجمع؛ فهي في صدام مع أوروبا وشركائها بحلف ناتو، وبالبحر المتوسط مع قبرص واليونان، وتقف ضد شركاء التنمية الإقليمية في تلك المنطقة، كما أنها في صراع داخلي مع مكوناتها العرقية ومع جيرانها العرب بسوريا والعراق، فضلًا عن دورها المشبوة والهدام في ليبيا.

وأكد السفير حجازي- في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم السبت- أن تركيا تتعدى على حقوق الآخرين وتنحاز لطرف دون آخر؛ ما يؤجج النزاعات كما تفعل حاليًا في ليبيا، فهي تزيد الأزمات اشتعالًا بدلًا من محاولة تسويتها، وتمارس نفس الدور في إقليم "ناجورنوكاراباخ" المتنازع علية بين أرمينيا وإذربيجان؛ كما أنها تتاجر علنًا بالإرهاب في سوريا وتنقل الميليشيات المسلحة والإرهابيين من مسرح عمليات لآخر.

وأضاف: "لم يعد دعمها للإرهاب وجماعاته سرًا أو معلومات استخباراتية مسربة كما كان علية الأمر من قبل، فهي الآن وعلنًا وبتواطؤ مع قطر ومن ورائهما تمول وتدعم وتدرب الجماعات الإرهابية وتنقلها من مسرح عمليات لآخر، وهي تُمارس تلك السياسات المريبة والهدامة علنًا وعلى مرآى ومسمع من العالم أجمع".

ونبه من تدخل تركيا السافر في شئون الدول وتهديدها لأمن تلك البلدان عبر دعم وإرسال جماعات إرهابية إليها أو عبر تحريض طرف ضد آخر داخلها، مشيرًا، في هذا الصدد، إلى أن حفظ أمن سوريا القومي، الذي تدعي أنقرة أنها تتدخل من أجله، هو أمر مكفول يقرره السوريون أنفسهم وليس جيش تركيا المحتل، وكذلك في العراق وليبيا وغيرهم من الدول التي تشهد اليوم تدخلًا تركيًا يهدد الأمن والسلامة الإقليمية لجيرانها وغيرها.

وشدد على ضرورة وضع حد للموقف التركي المحتل للشمال السوري والمعتدي على سيادة العراق، قائلًا: "وجود قوات أجنبية عنوة على أرضي الغير، هو تعد على السيادة وأمر غير مقبول وهو في صميم خلق الأزمات واستمرار الحروب بالمشهدين الإقليمي والدولي الحاليين"، محذرًا من الجموح التركي ومحاولة فرض إرادات على الدول والتدخل بشكل سافر مما يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي.

وذكر مساعد وزير الخارجية الأسبق، في هذا الشأن، بالموقف المصري الحاسم والقاطع في ليبيا بفرض خط أحمر "سرت-الجفرة" الذي لولاه ما شاهدانا التطورات الإيجابية المتلاحقة في المشهد الليبي من وقف لإطلاق النار أو دفع للمسارات السياسية والعسكرية والدستورية، وهو النهج الذي تبنته مصر بدعمها لمخرجات برلين ولإعلان القاهرة الأهم والأشمل الذي طرح خارطة طريق عادلة ومتوازنة بين أقاليم ليبيا الثلاث.

ودعا السفير محمد حجازي، المجتمع الدولي للانتفاض والوقوف أمام السياسات التركية الهدامة التي تقودنا اليوم لإزكاء الحروب واستمرار الصراعات وانتشار الإرهاب وتماديه، مؤكدًا أهمية تسمية الأمور بتسمياتها وتعريف العالم بمخاطر الدور التركي العدائي والمتعدي على قواعد حسن الجوار، بوصفه السبيل الوحيد لتصويب الأوضاع، "وهذا ما تقولة مصر وتفعله وما يجب أن يفعله باقي دول العالم".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كيف سرقت تركيا مقتنيات بيوت الله بمساعدة «الإخوان» فى 2013؟

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 28 درجة

الأوقاف تقرر إعفاء وكيل مديرية القاهرة وإمام الحسين

الأمن يفحص فيديو قيادة طفل لسيارة واصطدامه برجل مرور

الصور

image description

طلاب دمياط يحتفلون بالمولد النبوي

image description

مدينة أثاث دمياط.. نقلة نوعية للصناعة الوطنية

image description

جامعة أسيوط: تحميل المحاضرات الإلكترونية بشهر مسبق ضمن نظام التعليم الهجين

image description

أول جراحة لزراعة الكبد بمستشفى في أسيوط بعد انتهاء تخصيصها للعزل

image description

تستمر 6 أيام.. طوارئ في أسيوط استعدادا لموجة طقس سيئ

الأكثر قراءة

النائب العام يأمر بالتحقيق فى واقعة تعدى طفل على فرد شرطة مرور

رابط نتيجة معادلة كلية التجارة 2020

محمود الليثي يحتل تريند يوتيوب بـ«قشطة بالزبادي» (فيديو)

رسميًا.. كاف يعلن موعد مباراتي دوري الأبطال وملعب النهائى

إنفوجراف

image description

هجوم نيس الإرهابي في سطور (إنفوجراف)

image description

5 معلومات عن لقاح أكسفورد - أسترازينيكا (إنفوجراف)

image description

رمضان صبحي.. لا أكذب ولكني أتجمل (إنفوجراف)

image description

ليبيا: وقف إطلاق النار (إنفوجراف)

نجم الساعة

أبطال «نجيب زاهى زركش»: يجمع الأسرة المصرية فى رمضان 2021

منوعات

التمارين الرياضية الشاقة قد تؤدي إلى تخلف عقلي

أعراض الاكتئاب المتعددة تزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية

8 علامات تدل على إصابتك بفقر الدم

«حِكَمُ النبي محمد» للفيلسوف ليو تولستوي

أيام زمان

«إحداهن قتلت بالرصاص».. نساء فى حياة هتلر

«كان حب بين 2 محرومين».. اعترافات سعاد حسني عن حبها للعندليب

«فنانة محجبة حاولت دفعي لاعتزال الفن».. اعترافات سعاد حسني حول التوبة

كيف واجه فاروق الفيشاوي أغرب شائعة عن زواجه من سهير رمزي؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
أزمة فرنسا.. القرد والقرداتى
د.كريمة الحفناوى
إجبار التلميذات على ارتداء الحجاب
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد بخيت المطيعى.. رجل مواساة الفقراء
صفاء النجار
لماذا نحب؟ «1-2»
المزيد

الثقافة

مهرجان «طنطا الدولي للشعر» يواصل أنشطته لليوم الثاني

فى ذكراه..حمدي قنديل ترك الطب بسبب «قلم رصاص»

«جلدة وقاطع وقيحة».. مفردات «البخل» في الحارة المصرية

«في جو من الندم الفكري».. جديد عبد الفتاح كيليطو عن «المتوسط»