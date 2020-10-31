دير أبو مقار يحتفل بذكرى رحيل الأب «متى المسكين» الـ101

يحتفل دير أبو مقار بوادي النطرون، غدًا الأحد بذكري ميلاد الأب متي المسكين الـ101، ويقتصر دير أبو مقار بوادي النطرون على إقامة ذكرى ميلاد الأب متى مسكين اليوم الأحد على إقامة صلوات القداس الإلهي بحضور رهبان الدير فقط.وُولد الأب متى المسكين بإسم يوسف اسكندر، عام 1919 بمدينة بنها بمحافظة القليوبية وكان من عائلة غنية، وتخرج من كلية الصيدلة عام 1943.وفي عام 1948 باع كل ما يمتلكه وتوجَّه إلى الرهبنة بدير الأنبا صموئيل العامر بجبل القلمون، وفي عام 1950 ترك الدير وتوجّه إلى وادي الريان للتوحد، وانضم إليه 7 رهبان آخرين في عام 1960، وزاد العدد إلى 12 راهب في عام 1964، وتوفي الأب متَّى المسكين في الثامن من يونيو عام 2006.