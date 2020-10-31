شفاء 660 حالة من كورونا في الكويت

أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، اليوم السبت، عن شفاء 660 حالة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) خلال 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 116 ألفًا و862 حالة.وأضاف وزير الصحة الكويتي- في بيان صحفي- أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الحالات 660 من فيروس كورونا، سيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدًا لخروجهم من المستشفى خلال اليومين المقبلين.