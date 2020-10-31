ضبط شخص يروج لممارسة الفجور عبر الإنترنت

ضبطت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الاجتماعي، أحد الأشخاص لترويجه لممارسة أعمال الفجور عبر شبكة الإنترنت، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لاسيما في مجال مكافحة جرائم الترويج للأعمال المنافية للآداب والفجور.وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الاجتماعى، قيام (أحد الأشخاص) بإنشاء صفحة على أحد المواقع الإلكترونية ونشر بعض العبارات، تظهر الاستعداد لممارسة أعمال الفجور.عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة العطارين بالإسكندرية، وتبين أنه (عامل، مقيم بمحافظة الإسكندرية)، وبمواجهته أقر باعتياده ممارسة أعمال الفجور مع راغبي ممارسة الشذوذ الجنسي عن طريق الموقع المشار إليه، وأضاف بإنشائه لتلك الصفحة لذات الغرض، كما تم ضبط (2 هاتف محمول) بحوزته، أحدهما يحتوي على العديد من الرسائل النصية والمحادثات المتبادلة التي تؤكد نشاطه الآثم.