تشغيل خط مواصلات جديد من الشروق لمنطقة «سرايا القبة» بالقاهرة

أعلن رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، المهندس عبدالرءوف الغيطي، عن تشغيل خط مواصلات خارجي لربط المدينة بمحطة مترو "سرايا القبة"، وذلك بالتعاون مع مجلس الأمناء، للتيسير على سكان المدينة والمترددين عليها.وقال الغيطي- في بيان لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اليوم السبت- إن "الخط يعد المسار الثالث ضمن خطوط المنظومة الخارجية، حيث تضمن الخط الأول (الشروق- العباسية)، والثاني (الشروق- الألف مسكن)، والثالث (الشروق- محطة مترو سرايا القبة)، بجانب خطوط نقل داخلي تغطى أنحاء المدينة".وأوضح أن حافلات المنظومة تمتاز بوجود تجهيزات تشمل (تكييف هواء)، وأجهزة دفع إلكترونية، كما يتم تقديم خصومات للراكب في حالة استخدامها بدلا من الدفع النقدي، كما تم إضافة أجهزة تتبع ذكية تُمكن من متابعة المنظومة على خرائط "جوجل" بالتعاون مع مجلس الأمناء، وتوفير مساحات إعلانية بالحافلات تسهم في زيادة الدعم المالي اللازم للحفاظ على المستوى المتميز للمنظومة.وأشار الغيطي إلى أن ذلك يأتي في ضوء الانتهاء من تعديل تراخيص سيارات منظومة النقل الداخلي للعمل خارجيًا، والتي منحت المدينة المرتبة الأولى بين المدن الجديدة من حيث امتلاك شبكة مواصلات خارجية تربط مدينة الشروق بالمواقف الرئيسية بالقاهرة والمدن المجاورة، وذلك استجابة لرغبة سكان مدينة الشروق.