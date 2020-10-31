رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 31 أكتوبر 2020 الموافق 14 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تشغيل خط مواصلات جديد من الشروق لمنطقة «سرايا القبة» بالقاهرة

السبت 31/أكتوبر/2020 - 12:10 م
عبدالرءوف الغيطي
عبدالرءوف الغيطي
أ.ش.أ
طباعة
أعلن رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، المهندس عبدالرءوف الغيطي، عن تشغيل خط مواصلات خارجي لربط المدينة بمحطة مترو "سرايا القبة"، وذلك بالتعاون مع مجلس الأمناء، للتيسير على سكان المدينة والمترددين عليها.

وقال الغيطي- في بيان لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اليوم السبت- إن "الخط يعد المسار الثالث ضمن خطوط المنظومة الخارجية، حيث تضمن الخط الأول (الشروق- العباسية)، والثاني (الشروق- الألف مسكن)، والثالث (الشروق- محطة مترو سرايا القبة)، بجانب خطوط نقل داخلي تغطى أنحاء المدينة".

وأوضح أن حافلات المنظومة تمتاز بوجود تجهيزات تشمل (تكييف هواء)، وأجهزة دفع إلكترونية، كما يتم تقديم خصومات للراكب في حالة استخدامها بدلا من الدفع النقدي، كما تم إضافة أجهزة تتبع ذكية تُمكن من متابعة المنظومة على خرائط "جوجل" بالتعاون مع مجلس الأمناء، وتوفير مساحات إعلانية بالحافلات تسهم في زيادة الدعم المالي اللازم للحفاظ على المستوى المتميز للمنظومة.

وأشار الغيطي إلى أن ذلك يأتي في ضوء الانتهاء من تعديل تراخيص سيارات منظومة النقل الداخلي للعمل خارجيًا، والتي منحت المدينة المرتبة الأولى بين المدن الجديدة من حيث امتلاك شبكة مواصلات خارجية تربط مدينة الشروق بالمواقف الرئيسية بالقاهرة والمدن المجاورة، وذلك استجابة لرغبة سكان مدينة الشروق.

موضوعات متعلقة

«الداخلية» تكشف حقيقة فيديو مشاجرة عائلتين بأسيوط بالأسلحة النارية

وفاة الدكتورة فرخندة حسن أمين عام «القومى للمرأة» الأسبق

محمد الباز يطالب ماكرون بمراجعة خطابه السياسي: لا تخسر العالم الإسلامي

حقيقة إلغاء الأبحاث من الرابع الابتدائي حتى الثالث الإعدادي

الصور

image description

أول جراحة لزراعة الكبد بمستشفى في أسيوط بعد انتهاء تخصيصها للعزل

image description

تستمر 6 أيام.. طوارئ في أسيوط استعدادا لموجة طقس سيئ

image description

محافظ أسيوط: إقبال على التصالح في مخالفات البناء بعد مده

image description

محافظ أسيوط: رصف شوارع بالقوصية ضمن خطة التطوير

image description

افتتاح مسجد البحر بالوسطانى فى دمياط

الأكثر قراءة

رابط نتيجة معادلة كلية التجارة 2020

رسميًا.. كاف يعلن موعد مباراتي دوري الأبطال وملعب النهائى

«الداخلية» تكشف حقيقة فيديو مشاجرة عائلتين بأسيوط بالأسلحة النارية

كيف سرقت تركيا مقتنيات بيوت الله بمساعدة «الإخوان» فى 2013؟

إنفوجراف

image description

هجوم نيس الإرهابي في سطور (إنفوجراف)

image description

5 معلومات عن لقاح أكسفورد - أسترازينيكا (إنفوجراف)

image description

رمضان صبحي.. لا أكذب ولكني أتجمل (إنفوجراف)

image description

ليبيا: وقف إطلاق النار (إنفوجراف)

نجم الساعة

أبطال «نجيب زاهى زركش»: يجمع الأسرة المصرية فى رمضان 2021

منوعات

8 علامات تدل على إصابتك بفقر الدم

«حِكَمُ النبي محمد» للفيلسوف ليو تولستوي

ماذا يحدث للجسم عند تناول البصل؟

مواعيد القطارات اليوم السبت 31-10-2020

أيام زمان

«إحداهن قتلت بالرصاص».. نساء فى حياة هتلر

«كان حب بين 2 محرومين».. اعترافات سعاد حسني عن حبها للعندليب

كيف واجه فاروق الفيشاوي أغرب شائعة عن زواجه من سهير رمزي؟

«حكايات أهل الهوا».. قصة آمال فهمي مع فطير الضفادع وخطاب أنقذ حياة عبدالوهاب

مقالات الرأي
ماجد حبته
أزمة فرنسا.. القرد والقرداتى
د.كريمة الحفناوى
إجبار التلميذات على ارتداء الحجاب
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد بخيت المطيعى.. رجل مواساة الفقراء
صفاء النجار
لماذا نحب؟ «1-2»
المزيد

الثقافة

رشا سنبل: روايتي الجديدة لليافعين وستصدر عن منشورات «إبييدي»

«ثقافة الأقصر» تحتفل بالمولد النبوي الشريف

«أغاني الحنة السويسي» في كتاب من جمع وتدوين الباحث حسن الإمام

غرام أحمد رامي لأم كلثوم «كان صرحا من خيال» في رواية سليم نصيب