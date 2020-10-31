حريق مستشفى الطوارئ الجامعى بطنطا

قال الدكتور أحمد غنيم، عميد طب طنطا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بطنطا، إنه نشب حريق محدود خلف مبنى مستشفى الطوارئ الجامعي، ولم يمتد الى داخل المستسفى ولم ينجم عنه إصابات، وعلى الفور تم استدعاء الحماية المدنية وتمكنت من السيطرة على الحريق.وانتقل على الفور إلى موقع الحريق الدكتور أحمد غنيم، والدكتور حسن التطاوي، المدير التنفيذي للمستشفيات، والدكتور محمد الشبيىني، المشرف العام على الطوارئ.