نشرة الحوادث.. «الداخلية» تكشف حقيقة معركة الأسلحة الثقيلة بأسيوط

نشرة الحوادث اليوم الجمعة

«الداخلية» تكشف حقيقة فيديو مشاجرة عائلتين بأسيوط بالأسلحة النارية



ماس كهربائي وراء حريق شقة في فيصل



«الداخلية» تنظم ندوات دينية بحضور كبار أئمة الأوقاف



ضبط شاب يدير أكاديمية تعليمية وهمية بالجيزة



ضبط 7 متهمين بقتل عامل بسبب التنقيب عن الآثار بالشرقية



قافلة طبية لتوقيع الكشف على نزلاء سجون جمصة



أمن الموانئ يضبط 11 قضية تهريب وينفذ 206 أحكام قضائية



كشف مصدر أمني، أن ما تم تداوله من مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» تحت عنوان «بلاغ للسيد وزير الداخلية والسيد مدير أمن أسيوط والسيد رئيس مباحث مركز أبنوب» لمشاجرة بين عائلتين بمنطقة بني محمد محافظة أسيوط، يظهر فيه إطلاق أعيرة نارية بكثافة من أسلحة ثقيلة، غير صحيح.كشفت التحريات الأولية لرجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، عن عدم وجود شبهة جنائية في الحريق الذي نشب بشقة سكنية في حي فيصل.نظمت الإدارة العامة لتدريب قوات الأمن، والإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، والإدارة العامة لأندية وفنادق الشرطة، وكذا قوات الأمن بمديريات أمن «القليوبية، المنوفية، الدقهلية، البحيرة، المنيا، أسيوط، البحر الأحمر»، بتنظيم ندوات دينية وتثقيفية، لأعضاء هيئة الشرطة من الضباط والأفراد والمجندين بحضور عدد من كبار أئمة وزارة الأوقاف.نجحت أجهزة الأمن في ضبط أكاديمية وهمية بالجيزة للنصب على الشباب راغبي الحصول على شهادات دراسية محلية ودولية مزيفة من خلال الإعلان على مواقع الإنترنت.نجحت أجهزة البحث الجنائي بوزارة الداخلية في محافظة الشرقية في كشف غموض مقتل عامل على يد 7 أشخاص، بسبب التنقيب عن الآثار.وجّه قطاع السجون قافلة استهدفت منطقة سجون جمصة، وضمت مختلف التخصصات الطبية وصيدلية لصرف الأدوية، وتم توقيع الكشف الطبي على عدد من النزلاء وصرف الأدوية اللازمة لهم.أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة، في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، عن ضبط 11 قضية تهريب، أبرزها «كيماويات- عقاقير طبية- كمامات طبية- هواتف محمولة- بضائع أجنبية».