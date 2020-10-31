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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

نشرة الحوادث.. «الداخلية» تكشف حقيقة معركة الأسلحة الثقيلة بأسيوط

السبت 31/أكتوبر/2020 - 01:50 ص
مشاجرة بالأسلحة
مشاجرة بالأسلحة
محمد السيد
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يقدم «الدستور» لمتابعيه نشرة الحوادث اليوم، عن أبرز القضايا والحوادث التي شهدها الشارع المصري خلال الساعات القليلة الماضية، حيث شهد الشارع المصري، اليوم الجمعة، العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية وبعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

نشرة الحوادث اليوم الجمعة


«الداخلية» تكشف حقيقة فيديو مشاجرة عائلتين بأسيوط بالأسلحة النارية
كشف مصدر أمني، أن ما تم تداوله من مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» تحت عنوان «بلاغ للسيد وزير الداخلية والسيد مدير أمن أسيوط والسيد رئيس مباحث مركز أبنوب» لمشاجرة بين عائلتين بمنطقة بني محمد محافظة أسيوط، يظهر فيه إطلاق أعيرة نارية بكثافة من أسلحة ثقيلة، غير صحيح.

ماس كهربائي وراء حريق شقة في فيصل
كشفت التحريات الأولية لرجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، عن عدم وجود شبهة جنائية في الحريق الذي نشب بشقة سكنية في حي فيصل.

«الداخلية» تنظم ندوات دينية بحضور كبار أئمة الأوقاف
نظمت الإدارة العامة لتدريب قوات الأمن، والإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، والإدارة العامة لأندية وفنادق الشرطة، وكذا قوات الأمن بمديريات أمن «القليوبية، المنوفية، الدقهلية، البحيرة، المنيا، أسيوط، البحر الأحمر»، بتنظيم ندوات دينية وتثقيفية، لأعضاء هيئة الشرطة من الضباط والأفراد والمجندين بحضور عدد من كبار أئمة وزارة الأوقاف.

ضبط شاب يدير أكاديمية تعليمية وهمية بالجيزة
نجحت أجهزة الأمن في ضبط أكاديمية وهمية بالجيزة للنصب على الشباب راغبي الحصول على شهادات دراسية محلية ودولية مزيفة من خلال الإعلان على مواقع الإنترنت.

ضبط 7 متهمين بقتل عامل بسبب التنقيب عن الآثار بالشرقية
نجحت أجهزة البحث الجنائي بوزارة الداخلية في محافظة الشرقية في كشف غموض مقتل عامل على يد 7 أشخاص، بسبب التنقيب عن الآثار.

قافلة طبية لتوقيع الكشف على نزلاء سجون جمصة
وجّه قطاع السجون قافلة استهدفت منطقة سجون جمصة، وضمت مختلف التخصصات الطبية وصيدلية لصرف الأدوية، وتم توقيع الكشف الطبي على عدد من النزلاء وصرف الأدوية اللازمة لهم.

أمن الموانئ يضبط 11 قضية تهريب وينفذ 206 أحكام قضائية
أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة، في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، عن ضبط 11 قضية تهريب، أبرزها «كيماويات- عقاقير طبية- كمامات طبية- هواتف محمولة- بضائع أجنبية».

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