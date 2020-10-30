ألمانيا: أردوغان يدعم الإرهاب الإسلاموي في أوروبا

قال خبير الشئون الخارجية في حزب الخضر الألماني المعارض، جيم أوزدمير، اليوم الجمعة، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مروج للإرهاب الإسلاموي في أوروبا.ونقلت شبكة "دويتشلاند" الألمانية عن أوزدمير، اليوم الجمعة، أنه يتعين اتخاذ إجراءات ضد كل هؤلاء المحرضين الذين يواصلون تأجيج الإسلاموية لأغراضهم الخاصة بدافع حسابات رخيصة.وأضاف عقب هجوم الطعن المشتبه في دوافعه الإسلامية المتطرفة في مدينة نيس بجنوب فرنسا، أن الرئيس التركي أردوغان يصب الزيت باستمرار على النار، وبالتالي يسهم في العنف والإرهاب.وسبق أن انتقد الرئيس التركي بشدة رئيس الدولة الفرنسي، إيمانويل ماكرون، لدفاعه عن حرية التعبير ونشر رسوم كاريكاتورية تنتقد الدين، وذلك بعد قطع رأس مدرس فرنسي، وتحدث أردوغان عن حملة قتل جماعي ضد المسلمين في أوروبا ودعا إلى مقاطعة البضائع الفرنسية.