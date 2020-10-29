حادث «نيس» ليس الأول.. أبرز الحوادث الإرهابية التي هزت فرنسا

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لم يكن حادث الطعن في مدينة نيس الفرنسية هو الأول من نوعه في فرنسا، ولكن شهدت البلاد موجة من العمليات الإرهابية خلال الفترة الأخيرة، يرصد "الدستور" أبرزها خلال 5 أعوام:قتل ميكايل هاربون خبير تكنولوجيا المعلومات، كان يحمل تصريحا أمنيا يتيح له العمل في مقر شرطة باريس، 3 من ضباط الشرطة وموظفا مدنيا قبل أن ترديه الشرطة قتيلا بالرصاص.وكان قد اعتنق الإسلام قبل نحو 10 سنوات.قتل مسلح 3 أشخاص في جنوب غرب فرنسا بعد احتجاز سيارة وإطلاق النار على الشرطة واحتجاز رهائن في متجر سوبر ماركت، وفي النهاية قتلته قوات الأمن بعد اقتحامها المبنى.قتل مهاجمان كاهنا ويصيبان رهينة أخرى بجروح بالغة في كنيسة بشمال فرنسا قبل أن ترديهما الشرطة الفرنسية بالرصاص.وقال رئيس فرنسا آنذاك فرانسوا هولاند إن المهاجمين سبق أن بايعا تنظيم داعش الارهابي.صدم مسلح كان يقود شاحنة ثقيلة، المحتفلين بيوم الباستيل في مدينة نيس الفرنسية، في عملية دهس أودت بحياة 86 شخصا وجرح العشرات في هجوم أعلن تنظيم داعش مسئوليته عنه.وقالت السلطات إن المهاجم فرنسي الجنسية كان مولودا في تونس.قتل فرنسي من أصل مغربي أحد قيادات الشرطة طعنا خارج بيته في إحدى ضواحي باريس وقتل أيضا رفيقته التي تعمل أيضا في الشرطة.وقال المهاجم لرجال الشرطة الذين تفاوضوا معه أثناء حصاره إنه استجاب لنداء من تنظيم داعش.وقعت سلسلة من الهجمات شبه المتزامنة بالرصاص والقنابل على مواقع ترفيهية في المدينة، سقط خلالها 130 قتيلا و368 مصابا.وأعلن تنظيم داعش مسئوليته عن هذه الهجمات، وكان اثنان من المهاجمين العشرة من مواطني بلجيكا، بينما كان 3 منهم فرنسيين.اقتحم مسلحان اجتماعا لهيئة التحرير بمجلة شارلي إبدو الأسبوعية الساخرة في السابع من يناير وقتلا 12 شخصا.وقتل مسلح آخر شرطية في اليوم التالي ويحتجز رهائن في متجر سوبر ماركت في 9 يناير وقتل أيضا 4 أشخاص قبل أن ترديه الشرطة قتيلا بالرصاص.