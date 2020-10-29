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تقارير ومتابعات

بالساعات الأخيرة.. احتفالات وإقبال كثيف على شراء حلوى المولد

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 02:37 م
شراء حلوى المولد
شراء حلوى المولد
آية سالم
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شهدت محال حلوى المولد النبوي الشريف، زحاما شديدا، صباح اليوم الخميس، احتفالا بذكرى المولد النبوي الشريف، حيث توافد عدد كبير من المواطنين على مختلف المحال قاصدين شراء الحلوى، على عكس الشوادر والتي اختفت منها مظاهر الاحتفال.

وحرص العديد من المواطنين على شراء حلوى المولد في الساعات الأخيرة، الأمر الذي تسبب في حدوث تكدس وزحام أمام بعض المحال، خاصة أن الحلوى عادة مصرية قديمة ومن أهم الطقوس التي يحرص عليها المصريون في الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف.

وقال محمد كمال، بائع بأحد محال حلوى المولد، بمنطقة الوراق، إن الإقبال كان متوسطا خلال الأيام الماضية على عكس المعتاد، إلا أنه منذ ليلة أمس وحتى صباح اليوم الخميس، كان هناك توافد كبير وإقبال من المواطنين على شراء الحلوى.

من جانبه أوضح جمال سعيد، أحد أصحاب محال الحلوى بمنطقة الجيزة، أن الأسعار هذا العام لم تختلف كثيرا عن العام الماضي، لافتا إلى أن الإقبال ضعيف عكس الأعوام الماضية، فقد كانت حركة البيع والشراء تبدأ قبل شهر من موعد المولد النبوي وتستمر لحين انتهاء المناسبة، مؤكدا أن حركة البيع والشراء اليوم شهدت حركة كبيرة جدا.

في الوقت الذي شهدت فيه محال الحلوى إقبالا كثيفا، كانت الشوادر دون زبائن منذ حلول الصباح، وأرجع ممدوح محمد، المسئول عن أحد الشوادر بمنطقة إمبابة أن سبب ضعف الإقبال هو عزوف المواطنين عن شراء العروسة والحصان الحلاوة، مشيرا إلى أن توجه الزبون دائما يكون أكثر للمحال لشراء الحلوى بينما الشادر لعروسة المولد.

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