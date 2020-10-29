رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 29 أكتوبر 2020 الموافق 12 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

فحص 578 ألف مواطن ضمن مبادرة «100 مليون صحة» بالمنيا

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 01:16 م
جريدة الدستور
المنيا ـ على حسين
طباعة
قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن مديرية الصحة تواصل إجراء الفحوصات الطبية للمواطنين، ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوى، والتي تستهدف الاكتشاف المبكر والمتابعة والفحص للحد من مرضية ومضاعفات ووفيات الأمراض المزمنة، وتستهدف المواطنين فوق سن الأربعين، والفئة العمرية من سن 18 إلى 40 عامًا.

أكد المحافظ، أن الهدف من تنفيذ تلك المبادرات، هو الوقوف بجانب الفئات الأكثر احتياجًا في كل المجالات المتعلقة بصحة المواطنين، والعمل على النهوض بكل الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لهم، مما ينعكس بشكل إيجابى على كل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، وذلك عن طريق خفض نسب الإصابة بالأمراض وتحسين الصحة العامة للمواطنين.

من جانبه، قال الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة، أنه تم تقديم الخدمات الطبية وإجراء الفحوصات اللازمة لعدد 578 ألفًا و143 مواطنًا، من المترددين للحصول على الخدمات التي تقدمها المبادرة، وذلك منذ انطلاقها في 18 سبتمبر الماضي، مشيرًا إلى تنوع الخدمات الطبية والصحية في المبادرة، والتي تشمل "التوعية والتثقيف الصحي، والكشف المبكر عن مرض السكر والضغط وأمراض السمنة، والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوى" مؤكدًا على أنه يتم إجراء الفحوصات اللازمة وصرف العلاج مجانًا.

وأضاف أن المبادرة يتم تنفيذها في الوحدات الصحية والمراكز الطبية لجميع مدن المحافظة بتواجد 277 فريقًا طبيًا ما بين متحرك وثابت، مع اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوى، والتأكيد على أعمال التطهير والتعقيم اليومى بأماكن تقديم الخدمة الطبية، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصرع وإصابة 8 فى حادث مرورى بصحراوى بنى سويف

تونس تعلن حظر التجوال وتعليق الدراسة لمواجهة كورونا

«بفستان أحمر».. رقصة جديدة لـ«لوردينا» مع حمو بيكا وعمر كمال

تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس 29-10-2020

الصور

image description

أسيوط تناقش تطوير المستشفيات المركزية

image description

شارع 306 يتزين بألوان التنورة احتفالًا بالمولد النبوى الشريف (صور)

image description

استمرار عمل لجان المعاينة وتسعير الأراضى بأسيوط

image description

جامعة أسيوط تقيم معرضًا للمستلزمات الدراسية بأسعار مخفضة

image description

محافظ أسيوط يتفقد سير العمل بمحطتي معالجة الصرف الصحي بأبو تيج

الأكثر قراءة

الصحة العالمية تحذر المصريين من زيادة إصابات كورونا: إنهم يتجاهلون الفيروس

منحنى خطير.. «الصحة العالمية» عن تسجيل 3 ملايين إصابة بكورونا فى الشرق الأوسط

مقتل شخص وإصابة آخرين فى «هجوم سكين» بفرنسا.. والسلطات: إرهابى

قطع رأس امرأة فى «هجوم نيس».. ومنفذ العملية بالمستشفى

إنفوجراف

image description

ليبيا: وقف إطلاق النار (إنفوجراف)

image description

احذروا «عودة كورونا»

image description

عقوبة استخدام البلطجة خلال انتخابات «النواب» (إنفوجراف)

image description

«صندوق إبراهيم» وإعفاء من التأشيرات.. الإمارات وإسرائيل توقعان اتفاقيات جديدة

نجم الساعة

نجل الفنانة عايدة عبدالعزيز: مصابة بألزهايمر ومحدش بيسأل عليها

منوعات

هولندا تعدم 35700 دجاجة بعد رصد سلالة شديدة العدوى من إنفلونزا الطيور

علماء يكتشفون شعابا مرجانية ضخمة قبالة الساحل الشمالي لأستراليا

أكبر معرض للسياحة ينظّم نسخة 2021 عبر الإنترنت

فاينانشيال تايمز: تحور جديد لكورونا سبب الحالات المكتشفة حديثًا

أيام زمان

حكاية شعر عبد الحليم حافظ الذي ظنت أم كلثوم أنه «باروكة»

«صبري» و«أمين» يكشفان حقيقة أزمات أم كلثوم وجيهان السادات

لماذا تحالفت ليلى علوي مع يسرا ضد فاتن حمامة؟

«إحداهن توفيت في حادث».. مصير شقيقات الفنانات اللاتي بدأن العمل بالسينما

مقالات الرأي
جلال حمام
ويبقى الكتاب المدرسى ضرورة حتمية
صفوت البياضي
مصر باقية.. وهُم زائلون
أحمد بهاء الدين شعبان
الانتخابات الأمريكية.. بوابات الجحيم «1»
خالد عكاشة
فى ظلال اصطياد الرجل الثانى لتنظيم القاعدة
المزيد

الثقافة

المخرج برهان حنفي: «رسول الإنسانية» يرد على إساءات الغرب

عبد الدايم: مهرجان الموسيقى العربية تتويج لجهود الدولة فى رسالة الإبداع

«ثقافة المنيا» تحتفل بالمولد النبوي مع انتصارات أكتوبر (صور)

«الزجاج في دمي وروايات أخرى» لـ محمود عوض.. جديد سلسلة مختارات