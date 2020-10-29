فحص 578 ألف مواطن ضمن مبادرة «100 مليون صحة» بالمنيا

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن مديرية الصحة تواصل إجراء الفحوصات الطبية للمواطنين، ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوى، والتي تستهدف الاكتشاف المبكر والمتابعة والفحص للحد من مرضية ومضاعفات ووفيات الأمراض المزمنة، وتستهدف المواطنين فوق سن الأربعين، والفئة العمرية من سن 18 إلى 40 عامًا.أكد المحافظ، أن الهدف من تنفيذ تلك المبادرات، هو الوقوف بجانب الفئات الأكثر احتياجًا في كل المجالات المتعلقة بصحة المواطنين، والعمل على النهوض بكل الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لهم، مما ينعكس بشكل إيجابى على كل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، وذلك عن طريق خفض نسب الإصابة بالأمراض وتحسين الصحة العامة للمواطنين.من جانبه، قال الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة، أنه تم تقديم الخدمات الطبية وإجراء الفحوصات اللازمة لعدد 578 ألفًا و143 مواطنًا، من المترددين للحصول على الخدمات التي تقدمها المبادرة، وذلك منذ انطلاقها في 18 سبتمبر الماضي، مشيرًا إلى تنوع الخدمات الطبية والصحية في المبادرة، والتي تشمل "التوعية والتثقيف الصحي، والكشف المبكر عن مرض السكر والضغط وأمراض السمنة، والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوى" مؤكدًا على أنه يتم إجراء الفحوصات اللازمة وصرف العلاج مجانًا.وأضاف أن المبادرة يتم تنفيذها في الوحدات الصحية والمراكز الطبية لجميع مدن المحافظة بتواجد 277 فريقًا طبيًا ما بين متحرك وثابت، مع اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوى، والتأكيد على أعمال التطهير والتعقيم اليومى بأماكن تقديم الخدمة الطبية، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.