1761 إصابة جديدة بكورونا في الفلبين

أعلنت وزارة الصحة الفلبينية اليوم الخميس، تسجيل ألف و761 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 376 ألفًا و935 إصابة.وأوضحت الوزارة -حسبما أوردت صحيفة (فلبين ستار)- أن 740 شخصًا تماثلوا للشفاء ليصل إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 329 ألفًا و848 متعافيًا، بحيث تشكل نسبة الشفاء 88% من إجمالي الحالات المؤكدة في البلاد.وبحسب وزارة الصحة، توفي 33 شخصًا لتبلغ حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا 7 آلاف و147 وفاة.وأشارت الصحيفة إلى أن مدينة كويزون سجلت أعلى معدل للإصابات الجديدة بالفيروس، تليها ريزال وكالوكان ودافاو ولاجونا.