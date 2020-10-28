براتب 1500 جنيه.. «القوى العاملة» تعلن فرص عمل جديدة ببرج العرب

أعلنت وزارة القوى العاملة، توافر فرص عمل جديدة بإحدى شركات الصناعات الغذائية ببرج العرب، براتب 1500 جنيه وللشباب حتى 30 سنة.وتتضمن الوظائف المتاحة بالشركة، 130 عامل إنتاج على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل مؤهل متوسط، وذلك من الجنسين، كما تحتاج الشركة أيضا إلى 30 عامل عادي.وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، الاتصال على 01228431509، والتواصل مع المدير المسئول علي عباس، أو التوجه لمقر الشركة في المنطقة الصناعية الثالثة، برج العرب، الإسكندرية.