بعد تدمير 6 طائرات.. السعودية تسقط صاروخا باليستيا

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، مساء الأربعاء، اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقته مليشيات الحوثي باتجاه مدينة خميس مشيط جنوب غربي المملكة.وقال المتحدث باسم التحالف العربي في بيان مساء اليوم، إنه لن يكون هناك أي صبر على الحوثيين في حال أصيب أي مدني، مشيرا إلى أن العلاقة معروفة بين الميليشيا الحوثية والقاعدة وداعش، وذلك وفق صحيفة "الرياض" السعودية.وكشف التحالف عن تدميره 3 صواريخ باليستية اليوم و6 مسيرات مفخخة حوثية، مشيرا إلى أن الدفاعات السعودية البحرية والجوية تمتلك احترافية عالية.وأضاف التحالف العربي: "محاولات مستمرة من ميليشيات الحوثي لاستهداف المدنيين وتم إحباط كل المحاولات الحوثية لاستهداف المدنيين في المملكة".واعترضت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، في وقت سابق اليوم، 6 طائرات دون طيار مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه الأراضي السعودية، فيما ندد التحالف باستمرار جرائم المليشيا الحوثية الإرهابية ومن يقف ورائها في محاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية، وأن تلك المحاولات الإرهابية تخالف القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية وتتنافى مع القيم الإنسانية.