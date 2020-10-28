سهير الصايغ بإطلالة جذابة في الجونة

خطفت الفنانة الشابة سهير الصايغ، الأنظار بإطلالة جذابة على السجادة الحمراء، خلال حضورها فعاليات اليوم السادس من مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة.وارتدت الفنانة فستان أسود طويل، خالى من التفاصيل، الأمر الذى أشاد به الكثيرين من الحضور.وكانت طلت الفنانة أمس بفستان أبيض بسيط، خطفت به الأنظار، ووصفها الحاضرين بالإطلالة الملكية.ويتوافد النجوم والنجمات على السجادة الحمراء، على مدار 8 أيام؛ لمتابعة فعاليات المهرجان، ويحرصون على الظهور في أبهى حُلّة، وبإطلالات تخطف الأنظار دائمًا على صفحات التواصل الاجتماعي بتصميمات الفساتين والبدلات الراقية والصاخبة والجريئة وغيرها.