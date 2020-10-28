التحالف العربي يدمر 6 طائرات مفخخة استهدفت السعودية

وقال المُتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي تركي المالكي، في بيان مساء الأربعاء، إن قوات التحالف المشتركة تمكنت من تدمير الطائرات الست التي أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمملكة، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".وندد المالكي باستمرار جرائم المليشيا الحوثية الإرهابية ومن يقف ورائها في محاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية، وأن تلك المحاولات الإرهابية تخالف القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية وتتنافى مع القيم الإنسانية.وأضاف: "هذه المحاولات العدائية تعكس سلوك المليشيا الإرهابي بتبني العمليات الإرهابية باستخدام الطائرات بدون طيار المفخخة ضد المدنيين، كما تعكس حالة اليأس بخسائرها الميدانية الجسيمة في العتاد والمعدات والعناصر الإرهابية خاصة في محافظتي مأرب والجوف".وأكد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية، وسيتم محاسبة العناصر الإرهابية المخططة والمنفذة لهذه العمليات العدائية والإرهابية ضد المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.