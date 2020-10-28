أسطول بحر الشمال الروسى يختبر صاروخًا جديدًا مضادًا للغواصات

أجرى البحارة الروس من الفرقاطة "الأميرال كاساتونوف" تجربة على صاروخ جديد مضاد للغواصات في بحر بارنتس في الشمال الروسي.وذكر المكتب الصحفي لأسطول بحر الشمال الروسي، في بيان اليوم الأربعاء، حسبما أفادت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية: "لقد قامت أحدث فرقاطة تابعة لأسطول بحر الشمال أسطول "الأميرال كاساتونوف" بإطلاق صاروخ مضاد للغواصات في منطقة تدريب الأسطول في بحر بارنتس".وأضاف البيان: "هذا الإطلاق الصاروخي جرى بنجاح كجزء من اختبارات التأهيل التسلسلية للصاروخ "، مشيرًا إلى أن إحدى الغواصات النووية التابعة لأسطول بحر الشمال قامت بمراقبة الطوربيد، الذي انفصل عن الصاروخ، تحت الماء.وأوضح البيان أن طائرة من طراز "إيل-38" مضادة للغواصات وطائرة مروحية من طراز "كا-27" وزورق طوربيد رافقت عملية إطلاق الصاروخ، لافتًا إلى طاقم الفرقاطة القتالية أظهر أثناء الإطلاق الصاروخي ثقته في امتلاك المعدات العسكرية وحرفية عالية في التدريب البحري.ولم يحدد البيان نوع الصاروخ، الذي جرى اختباره، من قبل بحارة الفرقاطة "الأميرال كاساتونوف".