بدء اجتماع الحكومة الأسبوعى لمناقشة مد فترة التصالح ووضع كورونا

بدأ منذ قليل اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، لمناقشة عدد من الملفات الشائكة ومناقشة تنفيذ التكليفات الرئاسية للحكومة.ومن المرتقب أن تتصدر مناقشة مد عملية التصالح علي مخالفات البناء من عدمها، اجتماع اليوم، وذلك بعد أن شهدت إدارات تلقي طلبات التصالح زحامًا شديدًا خلال الأيام الأخيرة للمهلة الثانية التي تنتهي 30 أكتوبر الجاري.ويناقش المجلس جاهزية قطاع الصحة لمواجهة أي تزايد للإصابة بفيروس كورونا المستجد، على خلفية الموجة الثانية منه والتي ضربت عددًا من الدول، وأعلن فيها حظر التجوال.كما يناقش المجلس جاهزية القطاعات المعنية لمواجهة أي أمطار مرتقبة خلال الفترات المقبلة.أيضا يناقش المجلس أوضاع الطلاب ومدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية من قبل المؤسسات التعليمية وإذا ما كانت هناك إجراءات يتطلب اتخاذها بشكل عاجل.