رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 28 أكتوبر 2020 الموافق 11 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

بدء اجتماع الحكومة الأسبوعى لمناقشة مد فترة التصالح ووضع كورونا

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 03:37 م
جريدة الدستور
محمد إبراهيم
طباعة
بدأ منذ قليل اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، لمناقشة عدد من الملفات الشائكة ومناقشة تنفيذ التكليفات الرئاسية للحكومة.

ومن المرتقب أن تتصدر مناقشة مد عملية التصالح علي مخالفات البناء من عدمها، اجتماع اليوم، وذلك بعد أن شهدت إدارات تلقي طلبات التصالح زحامًا شديدًا خلال الأيام الأخيرة للمهلة الثانية التي تنتهي 30 أكتوبر الجاري.

ويناقش المجلس جاهزية قطاع الصحة لمواجهة أي تزايد للإصابة بفيروس كورونا المستجد، على خلفية الموجة الثانية منه والتي ضربت عددًا من الدول، وأعلن فيها حظر التجوال.

كما يناقش المجلس جاهزية القطاعات المعنية لمواجهة أي أمطار مرتقبة خلال الفترات المقبلة.

أيضا يناقش المجلس أوضاع الطلاب ومدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية من قبل المؤسسات التعليمية وإذا ما كانت هناك إجراءات يتطلب اتخاذها بشكل عاجل.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصادر: «الأعلى للإعلام» يحقق مع محمد على خير بسبب مخالفته الأكواد

ميعاد صرف معاشات نوفمبر 2020 بالتفصيل

مقتل مدير مركز شباب وإصابة نجله بسبب الدروس الخصوصية بكفر شكر

وزير التعليم: امتحانات الثانوية العامة ستصمم للتصحيح دون تدخل بشري

الصور

image description

جامعة أسيوط تقيم معرضًا للمستلزمات الدراسية بأسعار مخفضة

image description

محافظ أسيوط يتفقد سير العمل بمحطتي معالجة الصرف الصحي بأبو تيج

image description

محافظ أسيوط يتفقد بعض مشروعات «حياة كريمة»

image description

حريق ضخم فى عقار به مواد طلاء بدمياط

image description

محافظ دمياط تبحث تخفيف أعباء كورونا عن مستأجرى رأس البر

الأكثر قراءة

إنقاذ الطاقم المصري للسفينة العالقة بين الصخور في ليبيا

بعد تصويرها 73 فيديو إباحيًا.. «عنتيلة كفر الشيخ» تتهم زوجها بضربها وإجهاضها

مقتل مدير مركز شباب وإصابة نجله بسبب الدروس الخصوصية بكفر شكر

وزير التعليم: امتحانات الثانوية العامة ستصمم للتصحيح دون تدخل بشري

إنفوجراف

image description

ليبيا: وقف إطلاق النار (إنفوجراف)

image description

احذروا «عودة كورونا»

image description

عقوبة استخدام البلطجة خلال انتخابات «النواب» (إنفوجراف)

image description

«صندوق إبراهيم» وإعفاء من التأشيرات.. الإمارات وإسرائيل توقعان اتفاقيات جديدة

نجم الساعة

السقا: فيلم جديد مع عز وكريم والكدوانى من إخراج ساندرا نشأت (حوار)

منوعات

5 أعراض قد تتنبأ بحالة طويلة الأمد لـ كورونا

الأقمشة الذكية تدخل على خط المواجهة مع كورونا

منتجات تحمي من فيروس كورونا

علماء الفلك يحددون تاريخ اصطدام الكويكب أبوفيس بالأرض

أيام زمان

حكاية شعر عبد الحليم حافظ الذي ظنت أم كلثوم أنه «باروكة»

«صبري» و«أمين» يكشفان حقيقة أزمات أم كلثوم وجيهان السادات

لماذا تحالفت ليلى علوي مع يسرا ضد فاتن حمامة؟

«إحداهن توفيت في حادث».. مصير شقيقات الفنانات اللاتي بدأن العمل بالسينما

مقالات الرأي
د. رائد العزاوى
بلا أسوار.. أكاذيب الأجير محمد ناصر وخرافات ديفيد هيرست
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
الثقافة المنشودة بين.. جمال الثقافة.. وثقافة الجمال!
د.مينا بديع عبدالملك
البوصلة المفقودة فى قضية التنوير بالكنيسة القبطية
منى رجب
نساء مصر فى صدارة المشهد الانتخابى
المزيد

الثقافة

دعاء العدل تحصد جائزة إيفيكو للكاريكاتير

«محمود درويش في مصر - المتن المجهول» جديد سيد محمود

في ذكرى رحيل طه حسين.. تعرف على أشهر معاركه الأدبية

كمالا إبراهيم ترفض وسام الجمهورية الفرنسية اعتراضا على الإساءة للرسول