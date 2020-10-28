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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أوغلو يسخر من أردوغان ويدعوه لحرق حقيبة زوجته فرنسية الصنع

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 04:53 ص
كمال كيلتشدار أوغلو
كمال كيلتشدار أوغلو
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سخر زعيم حزب الشعب الجمهوري التركي، كمال كيلتشدار أوغلو، الثلاثاء، من دعوات رجب طيب أردوغان، للأتراك، بمقاطعة البضائع الفرنسية.

وقال أوغلو مخاطبا أردوغان على خليفة دعوته لمقاطعة بضائع فرنسا: "هل لدى مواطنينا القدرة لشراء البضائع الفرنسية؟ هل العامل البسيط لدينا يستطيع أن يهدي زوجته عطرًا فرنسيًا؟.. الناس تبحث عن الخبز، وأنت تقول سنقاطع البضائع الفرنسية"، وذلك وفق قناة "العربية".

وخاطب الزعيم التركي المعارض خلال اجتماعه مع كتلة حزبه البرلمانية، أأردوغان مطالبا إياه بأن يقاطع البضائع الفرنسية، وقصره الراقي أيضا، مشير إلى أن لدى أردوغان طائرات فرنسية، يجب عليها بيعها فورًا، وكذلك زوجته أمينة، لديها حقيبة فرنسية سعرها يقدر بـ50 ألف يورو، طالبه بحرقها في قصرها احتجاجا على التصرفات الفرنسية.

وأضاف: "نحن نريد أن تعيش البلدان في أمان، أصبحنا وحيدين في العالم، إن كنت شجاعًا فأغلق شركة السيارات الفرنسية (رينو)، هل تقول لمصر شيئًا؟ لا يمكنك أن تقول، أصبحنا وحيدين حتى في قضايانا المحقة، نحن نحترم كل البلدان ولكن على كل البلدان أن تحترمنا أيضًا، إذا سلمت تركيا لثلة من المحتكرين، هذا يعني أنك لا يمكن أن تكون محبًا لبلدك".

جاء ذلك ردا على دعوات أردوغان لمقاطعة بضائع فرنسا واتهامه لرئيسها ماكرون بأنه يحمل أجندة عدائية ضد الإسلام.

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