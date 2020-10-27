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رئيس التحرير التنفيذي
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لايف ستايل

بعد إطلالتها الجريئة بالجونة.. من هى سارة حناشى؟

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 05:53 م
سارة حناشي
سارة حناشي
سارة ساويرس
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أثارت الفنانة التونسية الشابة سارة حناشي، الكثير من الجدل، عبر مواقع التواصل الاجتماعى، بسبب إطلالتها التى وصفها البعض بأنها "الأجرأ" على السجادة الحمراء خلال فعاليات مهرجان الجونة في دورته الرابعة لعام 2020.

إطلالة سارة حناشي بالجونة
اختارت سارة الظهور، خلال العرض الأول لفيلم 200 متر، بإطلالة غير تقليدية، شبابية، حيث ارتدت قميصا ألوانه صاخبة، يعرف باسم "الكاش مايوه"، مع هوت شورت، ونسقت مع إطلالتها هذه حذاء باللون النيود ذا كعب واعتمدت الشعر الكيرلي، ولم تتكلف فى وضع المكياج.

من هى سارة حناشي؟ 
هى ممثلة تونسية، 27 عامًا، بدأت حياتها فى عالم الفن، كراقصة مسرحية، ثم خاضت تجربة التمثيل، حيث جاء أول أعمالها مسلسل "يوميات علولو" عام 2013، وقدمت خلال العمل دور "ريم"، كما شاركت فى عدد من الأفلام مثل "طفل الشمس" و"جسد غريب"، وآخر أفلامها كان "قيرّة" عام 2019.

بالإضافة إلى عدد من المسلسلات التونسية آخرها الجزء الخامس من مسلسل "أولاد مفيدة" الذي شارك فى السباق الرمضاني 2020، وتمتلك سارة حسابًا عبر منصة إنستجرام، ويتجاوز عدد متابعيها 200 ألف متابع.

ليست المشاركة الأولى
لم تكن هذه المشاركة الأولى للفنانة سارة، في مهرجان الجونة، حيث سبق أن شاركت فى مهرجان الجونة عام 2018 حيث ظهرت حينها، بفستان مكون من قطعتين، باللون الأحمر الغامق.

ونستعرض فى الصور التالية، إطلالات مميزة ومختلفة للفنانة سارة حناشي.

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