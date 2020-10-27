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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

بالأسماء.. تشكيل الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري السوداني

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 12:01 م
نيفين جامع
نيفين جامع
دعاء أبو العزم
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أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، قرارًا بإعادة تشكيل الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري السوداني برئاسة الدكتور شريف الجبلي رئيس لجنة التعاون الإفريقي باتحاد الصناعات ورئيس مجلس إدارة شركة بولي سيرف للأسمدة والكيماويات، وعضوية كل من المهندس عمرو قنديل شركة كاما لطلاء وتشغيل المعادن، والمهندس محمد محسن شركة المقاولون العرب، والمهندس حسن عبد العليم شركة حلوان للاسمدة، والمهندس جون بشاي شركة الشرق للتجارة والصناعة، والدكتور رياض أرمانيوس شركة إيفا فارما للأدوية والمستلزمات الطبية، وأحمد جابر شركة يوميباك للطباعة والتغليف، وشريف عابدين الشركة المصرية المتحدة للسكر صافولا، والدكتور أحمد عطية شركة هابي سويت للحلويات والشيكولاتة، وشريف منير عبد النور وحدة النيل للحوم، وعلاء الوكيل شركة المنصور للتجارة والتوزيع سيكلام لمنتجات الألبان، والمهندس محمود ممدوح العربي شركة توشيبا العربي، وخالد سعيد شركة إنترناشيونال تكنولوجي جروب، ومحمد حربي شركة حربي وشريكه لدباغة وتصدير الجلود.

ونص القرار على أن تكون مدة عمل المجلس 3 سنوات من تاريخ نشره بالوقائع المصرية وتضمن في مادته الثانية أن يرفع رئيس الجانب المصري تقريرًا دوريًا نصف سنوي عن جهود ونشاط المجلس إلى وزير التجارة والصناعة متضمنًا ما قام به المجلس من نشاط وما يراه من اقتراحات وخططه المستقبلية لتنمية المصالح المشتركة بين البلدين، وأن تقوم الجهات المصرية المعنية والسفارات المصرية بالخارج وكذا المكاتب التجارية بمعاونة المجلس في أداء مهامه وتيسير مباشرته لاختصاصاته وتزويده بما يطلبه من بيانات أو معلومات تتعلق بنشاط المجلس.

وفي هذا الإطار أوضحت جامع ان تشكيل الجانب المصرى بالمجلس يأتي في إطار حرص الوزارة على تعزيز التعاون المشترك مع دولة السودان الشقيقة على المستويين التجاري والاستثماري وتوسيع نطاق التعاون بين البلدين لمستويات متميزة تسهم في تحقيق المصلحة المشتركة للاقتصادين المصري والسوداني على حد سواء، حيث تضمن التشكيل الجديد عدد من الكفاءات والخبرات في القطاعات التي تمثل الهيكل الأساسي للتعاون الاقتصادي والتجاري المشترك بين مصر والسودان.

وأشارت إلى أن مجلس الأعمال المصري السوداني يمثل منصة مشتركة وفرصة مميزة لمجتمعي الأعمال بالبلدين لبحث سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات وخاصةً المجالات التجارية والاستثمارية.

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