نشرة أسعار الخضروات والفاكهة اليوم فى الأسواق

إجراءات احترازية بسوق العبور



أسعار الفواكه اليوم



شهدت أسعار الخضار والفواكهة اليوم حالة من الاستقرار في الأسواق نتيجة وفرة المعروض وارتفاع حجم الإنتاج الكلي لمصر في السنوات.وتقدم «الدستور» نشرة يومية لمواطنيها بمتوسط أسعار الخضار، ومعدل الارتفاع والانخفاض لحظة بلحظة، وظبط حركة الأسواق.وقال حاتم نجيب، عضو شعبة الخضار والفواكه بالغرفة التجارية، أن هناك حالة من الاستقرار في أسعار الخضار والفواكة بسوق العبور نتيجة وفرة المعروض.وأضاف «نجيب» في تصريحات خاصة لـ «الدستور»، أن أسعار الفواكهه شهدت استقرارًا هذا العام؛ بسبب زيادة المعروض عن حجم الطلب، وارتفاع حجم الإنتاج الكلي لمصر في السنوات الأخيرة، مما جعل مصر تمتلك مخزون استراتيجي يكفي للتصدير للخارج ويكفي لتغطية السوق المحلي.وأشار إلي أن سوق العبور يشهد مزيد من الإجراءات الاحترازية الخاصة بكورونا، وكذلك توفير السلع الغذائية المصرية.وأوضح عضو شعبة الخضار والفواكه بالغرفة التجارية، أن أسعار البرتقال أبو سرة 3-6 جنيهات، وسجل البرتقال البلدى 6-12 جنيهًا، والبرتقال السكري 6-12 جنيهًا.وسجلت أسعار والمانجو من 10 إلي 20 جنيها، والكمثري سجلت 7 إلي 9 جنيهات، والكنتالوب تراوح ما بين 4 إلي 5 جنيهات، والجوافة من 3 إلي 5 جنيهًا، والموز مستورد 15 إلي 20 جنيهًا.أسعار التفاح الأحمر من 18 إلى 20 جنيهًا، والتفاح الأخضر من 12 إلى 16 جنيهًا، وسجلت أسعار الفروالة من 9 إلي 12 جنيهًا، والبلح الأصفر برحي من 12 إلى 17 جنيهًا، والبلح الأحمر بلدي من 4 إلى 7 جنيهات.أما أسعار العنب بأنواعه، فسجلت سعر يبدأ من 4 إلى 10 جنيهات، فيما وصلت أسعار التين من 6 إلى 9 جنيهات، وسجلت الكاكا من 7 إلى 11 جنيهًا.