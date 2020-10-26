التصريح بدفن شخص لقى مصرعه فى حريق شقة بالشرابية

أمرت نيابة الشرابية الجزئية، بالتصريح بدفن شخص لقي مصرعه في حريق شقة سكنية بدائرة القسم وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.كان قد سيطر رجال الحماية المدنية بالقاهرة، على حريق داخل شقة سكنية في منطقة الشرابية، وانتقل رجال الحماية المدنية إلى المكان، وتمت عمليات محاصرة الحريق من كل الاتجاهات، فيما نتج عن الحريق وفاة شخص، ونقل إلى المستشفى.البداية عقب تلقي غرفة عمليات نجدة القاهرة، بلاغا بنشوب حريق داخل شقة سكنية في الشرابية، وانتقلت 3 سيارات إطفاء، وتمت السيطرة عليه.وتؤكد إدارة الحماية المدنية، أنه خلال فصل الصيف تتزايد الحرائق، لوجود مجموعة من الأخطاء التي يرتكبها قاطني الشقق والعقارات السكنية، تؤدي إلى اندلاع الحرائق خلال ارتفاع درجات الحرارة، منها عدم وجود فتحات تهوية سواء في الشقق أو داخل المخازن التي تحتوي على مواد قابلة للاشتعال.