تدشين مذابح دير الأنبا بلامون بالقصر والصياد (صور)

قال القس بولس حليم المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن دشن نيافة الأنبا تكلا أسقف إيبارشية دشنا أمس مذابح وأيقونات كنيسة دير القديس الأنبا بلامون السائح بالقصر والصياد.وأضاف القس بولس حليم، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه كان نيافته قد زار الدير صباح أمس، حيث دشن مذابح الكنيسة الرئيسية التي تحمل اسم شفيع الدير، وهي ثلاث مذابح، الأول على اسم القديس الأنبا بلامون ومذبح آخر على اسم الشهيد يوحنا المعمدان والقديس الأنبا أنطونيوس والثالث على اسم السيدة العذراء.كما دشن أيقونة حضن الآب وأيقونات الكنيسة. بدأت صلوات القداس الإلهي بعد انتهاء التدشين، وعقب صلاة الصلح تمت رسامة عدد من الشمامسة للخدمة بالكنيسة ذاتها.