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الإثنين 26 أكتوبر 2020 الموافق 09 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

سلوفينيا تفرض مزيدًا من القيود لمنع انتشار كورونا

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 11:18 ص
جريدة الدستور
وكالات
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ذكرت وكالة أنباء سلوفينيا (إس. تي. إيه) اليوم الإثنين، أن السلطات السلوفينية بصدد تشديد إجراءاتها من أجل منع انتشار فيروس كورونا، من خلال حظر السفر بين البلديات.

وقالت الحكومة السلوفينية إنه من المقرر أن يتم تطبيق الإجراء اعتبارا من يوم غد الثلاثاء، ولمدة أسبوع على الأقل، في جميع أنحاء البلاد.

وأضافت أنه سيتم رفع الحظر بعد ذلك في المناطق التي يتحسن فيها وضع الوباء.

ويعتبر الإجراء أحدث الجهود التي تبذلها الحكومة من أجل الحد من المعدل الهائل للإصابات.

وكانت حكومة رئيس الوزراء يانيز يانشا، فرضت قيودا في وقت سابق من الشهر الجاري على السفر بين المناطق، وحوّلت المدارس إلى التعلم عن بعد، وفرضت إغلاقا جزئيا.

وأعلنت سلوفينيا، التي يبلغ تعدادها السكاني نحو 2.1 مليون نسمة، تسجيل ما يقرب من 14300 حالة إصابة بفيروس كورونا حتى أمس الأول السبت، بمعدل إصابة يبلغ 625 حالة بين كل 100 ألف نسمة لمدة 14 يوما.

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