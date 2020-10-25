البيان الإحصائى للجنة 64 بالدائرة الثالثة لانتخابات النواب بالفيوم

رصد البيان الإحصائى للجنة الفرعية رقم 64 المقامة بمدرسة الراضي بمركز سنورس بمحافظة الفيوم المؤشرات الأولية لنتائج فرز الأصوات، في الانتخابات البرلمانية 2020، والتي أظهرت حصول القائمة الوطنية من أجل مصر على 478 صوتا، بينما حصدت قائمة نداء مصر على 127 صوتا، مع التأكيد على أن الهيئة الوطنية للانتخابات هي صاحبة الحق الأصيل فى إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب 2020.وبلغ عدد الأصوات الصحيحة باللجنة 605 أصوات بينما بلغت الأصوات الباطل 106 أصوات.انتهت عمليات تصويت المصريين بالداخل فى محافظات المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، فى التاسعة مساءً، وبدأ رؤساء اللجان الفرعية فى فرز صناديق الاقتراع داخل مقار اللجان.