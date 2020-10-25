بدء فرز أصوات انتخابات النواب بمدرسة أبطال أكتوبر بأسوان

انطلقت عملية الفرز لأصوات الناخبين بلجان مدرسة أبطال أكتوبر الابتدائية المشتركة بمدينة أسوان، منذ قليل، وأحد مقار اللجان الانتخابية على مستوى المحافظة.ونظم المستشار شريف البنداري، رئيس لجنة رقم ٥٨ إحدى لجان مدرسة أبطال أكتوبر الابتدائية المشتركة بمدينة أسوان، عملية الفرز وتوزيع المهام على الموظفين المتواجدين داخل اللجنة، لتتم على أكمل وجه ممكن.وتجري عملية الفرز وسط تكثيفات أمنية مشددة لتأمين اللجان بمدرسة أبطال أكتوبر الإبتدائية المشتركة.ويصل عدد اللجان الانتخابية بمحافظة أسوان 373 لجنة فرعية، وأعداد الناخبين إلى مليون و39 ألفا و51 ناخبا وناخبة.وشملت الاستعدادات داخل مقار اللجان الانتخابية، التالي: إجراء أعمال النظافة العامة داخل وخارج اللجان، بجانب القيام بأعمال رفع كفاءة دورات المياه العمومية والمرافق العامة من كهرباء ومياه شرب وصرف صحى وغير ذلك من المهام والتكليفات الأخرى.