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الأحد 25 أكتوبر 2020 الموافق 08 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بدء فرز أصوات انتخابات النواب بمدرسة أبطال أكتوبر بأسوان

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 10:46 م
فرز أصوات انتخابات
فرز أصوات انتخابات النواب
أسوان-أسراء توفيق
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انطلقت عملية الفرز لأصوات الناخبين بلجان مدرسة أبطال أكتوبر الابتدائية المشتركة بمدينة أسوان، منذ قليل، وأحد مقار اللجان الانتخابية على مستوى المحافظة.

ونظم المستشار شريف البنداري، رئيس لجنة رقم ٥٨ إحدى لجان مدرسة أبطال أكتوبر الابتدائية المشتركة بمدينة أسوان، عملية الفرز وتوزيع المهام على الموظفين المتواجدين داخل اللجنة، لتتم على أكمل وجه ممكن.

وتجري عملية الفرز وسط تكثيفات أمنية مشددة لتأمين اللجان بمدرسة أبطال أكتوبر الإبتدائية المشتركة.

ويصل عدد اللجان الانتخابية بمحافظة أسوان 373 لجنة فرعية، وأعداد الناخبين إلى مليون و39 ألفا و51 ناخبا وناخبة.

وشملت الاستعدادات داخل مقار اللجان الانتخابية، التالي: إجراء أعمال النظافة العامة داخل وخارج اللجان، بجانب القيام بأعمال رفع كفاءة دورات المياه العمومية والمرافق العامة من كهرباء ومياه شرب وصرف صحى وغير ذلك من المهام والتكليفات الأخرى.

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