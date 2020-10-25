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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

فى بداية اليوم الثانى.. السيدات يتصدرن اللجان بإبشواى بالفيوم

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 10:07 ص
انتخابات مجلس النواب
انتخابات مجلس النواب
الفيوم-زينب علاء
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تصدرت السيدات المشهد الانتخابي في لجان محافظة الفيوم وخاصة مركز إبشواي بحضور كثيف، مصطحبات أبناءهن.

وبدأت لجان الانتخابات في الفيوم، فى استقبال الناخبين لليوم الثاني، في الموعد المحدد بالتاسعة صباحا، حيث توافد الناخبون قبل فتح اللجان للإدلاء بأصواتهم قبل تكدس الناخبين.

يذكر أنه تم تجهيز 633 لجنة فرعية موزعة على 284 مقرًا انتخابيًا بجميع مراكز وقرى المحافظة، لاستقبال 2 مليون و9 آلاف و229 ناخبًا، كما تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام المحافظة.

وتجرى المرحلة الأولى لانتخابات النواب في 14 محافظة هي: الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح ومخصص لها 284 مقعدا منها 142 مقعدا في 70 دائرة بالنظام الفردي و142 بدائرتين بنظام القوائم، ويتنافس فيها 2163 مرشحا بينهم 1862 مرشحا فرديا و284 بالقائمة بينهم 1402 مرشحا مستقلا و743 مرشحا حزبيا بينهم 348 امرأة.

وتقلص عدد المرشحين بالنظام الفردي نتيجة تأجيل انتخابات الدائرة السادسة بالنظام الفردي ومقرها دير مواس بالمنيا بسبب حكم قضائي بإدراج مرشح مستبعد والتي كان يتنافس فيها 18 مرشحا بينهم 14 مرشحا مستقلا و4 مرشحين حزبيين.

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