رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 25 أكتوبر 2020 الموافق 08 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إصابة 3 من مستشارى مايك بنس بكورونا

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 08:23 ص
مايك بنس
مايك بنس
وكالات
طباعة
أفادت مصادر صحفية، الأحد، بأن ثلاثة من كبار مستشاري نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس أصيبوا بفيروس كورونا المسبب لوياء كوفيد- 19.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز صباح اليوم الأحد أن ثلاثة، على الأقل، من كبار مستشاري نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس أصيبوا بفيروس كورونا.

وفي وقت متأخر السبت، قال متحدث باسم مايك بنس إن الاختبارات أثبتت إصابة مدير مكتب نائب الرئيس، مارك شورت، بفيروس كورونا.

وقال ديفين أومالي إن "اختبارات كوفيد- 19 التي أجريت لنائب الرئيس مايك بنس وزوجته جاءت سلبية اليوم (السبت) وهما في صحة جيدة".

يأتي هذا بعد يوم على وعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنصاره في ولاية فلوريدا، يوم الجمعة، بانتهاء الوباء الناجم عن فيروس كورونا قريبا.

كما يأتي في الوقت الذي لم يتبق فيه سوى 11 يوما على الانتخابات الأمريكية، وفقا لرويترز.

وحذر باحثون في معهد القياسات والتقييم الصحي بجامعة واشنطن، الجمعة، من أن الفيروس قد يودي بحياة أكثر من نصف مليون في الولايات المتحدة بحلول نهاية فبراير 2021، وقالت الدراسة إنه يمكن إنقاذ ما يقرب من 130 ألفا إذا وضع الجميع كمامات.

موضوعات متعلقة

حريق هائل يلتهم سوق محطة مصر فى الإسكندرية (صور)

الباز عن شراء الأصوات: «ليست ظاهرة.. لكن موجودة ويتم التحقيق فيها»

وزير الري ساخرا: هل تدفع أثيوبيا رسوم «السحب الممطرة» للدول التي تمر عليها؟

اعترافات شيريهان.. «حياتي تغيرت لوجود ابنتي وشعرت بالندم لهذا السبب»

الصور

image description

مصر تنتخب: انتخابات الدقي والعجوزة

image description

انزل شارك.. مواطنون يشاركون فى ماراثون انتخابات النواب (صور)

image description

«الهلال الأحمر»: حالة إغماء واحدة فى لجان الجيزة بانتخابات النواب

image description

انتخابات النواب.. صوتك أمانة (صور)

image description

صور توافد المواطنين على صناديق الاقتراع في الانتخابات البرلمانية

الأكثر قراءة

حريق هائل يلتهم سوق محطة مصر فى الإسكندرية (صور)

«باسوا الجزم».. الباز يكشف تفاصيل تواصل 2 من هاربي تركيا معه للعودة إلى مصر

الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة بالرقم القومي

موعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2020

إنفوجراف

image description

ليبيا: وقف إطلاق النار (إنفوجراف)

image description

احذروا «عودة كورونا»

image description

عقوبة استخدام البلطجة خلال انتخابات «النواب» (إنفوجراف)

image description

«صندوق إبراهيم» وإعفاء من التأشيرات.. الإمارات وإسرائيل توقعان اتفاقيات جديدة

نجم الساعة

«المنقذون».. شباب تطوعوا لمساعدة المصريين ضد خطر السيول

منوعات

مجموعة سامسونج تعلن وفاة رئيسها لى كون هى بعد صراع مع المرض

مواعيد القطارات اليوم الأحد 25-10-2020

أتلتيكو مدريد يفوز على ريال بيتيس 2 - صفر بالليجا

الكشف المبكر عن سرطان الثدي وكيفية علاجه

أيام زمان

راجية محسن.. قصة شبيهة راقية إبراهيم التى أنقذت محمد عبدالوهاب

دخل على السادات رافعًا عصاه.. توفيق الحكيم يروي قصته مع الرئيس

اعترافات شيريهان.. «حياتي تغيرت لوجود ابنتي وشعرت بالندم لهذا السبب»

أزمة «الملاك الصغير».. والد زبيدة ثروت أشعلها.. ويحيى شاهين: «أنا بنفذ العقد»

مقالات الرأي
ماجد حبته
تفجير السد.. بين الهزل والجد
د.أحمد الخميسى
صيد الأخطاء والنواقص
ماجد حبته
وقف إطلاق النار.. بين مَن ومَن؟!
صفاء النجار
أمومة مصلوبة «2»
المزيد

الثقافة

انطلاق الدورة السادسة لملتقى الأديان «هنا نصلى معا».. الليلة

الليلة.. ختام حفلات مسرحية «على بابا والأربعين حرامى» بساحة الهناجر

انطلاق فعاليات ورشة «فن الرسم على القماش» ببيت السنارى.. غدًا

«يمشى كأنه يتذكر» على طاولة المركز الدولى للكتاب.. اليوم