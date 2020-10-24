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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

موسكو تشيد باتفاق وقف إطلاق النار الشامل في ليبيا

السبت 24/أكتوبر/2020 - 02:14 م
جريدة الدستور
وكالات
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أشادت الخارجية الروسية، اليوم السبت، بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار تم التوصل إليه بين حكومة الوفاق الوطني الليبية و"الجيش الليبي"، بقيادة المشير خليفة حفتر، برعاية الأمم المتحدة.

وأصدرت المتحدثة باسم الوزارة، ماريا زاخاروفا، تعليقا رسميا على توقيع الطرفين، في جنيف، يوم الجمعة، على الاتفاق الدائم حول وقف الأعمال القتالية في جميع أنحاء البلاد، قالت فيه إن موسكو تعتبر هذا الحدث "خطوة مهمة في طريق تجاوز الأزمة الحادة المزمنة في ليبيا، وبدء حوار سياسي شامل هدفه النهائي هو إعادة وحدة البلاد وإنشاء أجهزة حكومية فعالة وإحياء البنى التحتية الاجتماعية والاقتصادية".

وتابع نص التعليق: "ندعو جميع الأطراف الليبية إلى الالتزام الدقيق بالاتفاقيات السلمية التي تم التوصل إليها في جنيف"، و"عدم السماح بالتقهقر إلى تناحر بين الأشقاء".

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