ضبط 125 الف قرص دوائي مهرب جمركيا في الشروق

تمكنت قوة أمنية تابعة لإدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة أثناء المرور لتفقد الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة الشروق من ضبط عدد من العبوات بداخلها كمية من الأقراص والعقاقير الدوائية بإجمالى (125120 قرص دوائى) مجهولة المصدر ومهربة جمركيًا وغير مسجلة بوزارة الصحة، بحوزة أحد الأشخاص حال إستقلاله إحدى السيارات، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمضبوطات بقصد ترويجها بين المواطنين عبر مواقع التواصل الإجتماعى.تم إتخاذ الإجراءات القانونية.