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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

الأسود يتصدر إطلالات نجمات حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي

السبت 24/أكتوبر/2020 - 11:12 ص
مهرجان الجونة السينمائي
مهرجان الجونة السينمائي
هويدا سعيد
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أنطلق،أمس، مهرجان الجونه السينمائي في الدورة الرابعة من 23 حتى 31 أكتوبر الجاري، وسط إجراءات احترازية مشددة من جانب إدارته للحفاظ على صحة الضيوف والإعلاميين والجمهور، بحضور عدد كبير من صناع السينما في مصر والشرق الأوسط والعالم.

وسيطر اللون الاسود علي فساتين عدد كبير من نجمات المهرجان خلال حفل الافتتاح، ليوحى بالتألق والأناقة والرقي.

ومن أبرز النجمات التي حرصن على ارتداء فستان أسود:
حورية فرغلي
حورية فرغلي
حورية فرغلي
بعد غياب اشتاق لها محبيه وكان اول ظهور لها في افتتاح مهرجان الجونه حيث ظهرت بشكل مميز وكانت ترتدي فستان أنيق وجذاب باللون الاسود.
تاراعماد
تاراعماد
تاراعماد                                                                                     أطلت الفنانة تارا عماد بفستان طويل دون أكمام باللون الأسود اللامع الشفاف.
ميس حمدان
ميس حمدان
ميس حمدان                                                                            أطلت الفنانة ميس حمدان بفستان أسود، اعتمدت في الميكب على الألوان الترابية.
هدي الأتربي
هدي الأتربي هدي الأتربي هدي الأت
هدي الأتربي                                                                            أطلت الفنانه هدي الأتربي بفستان طويل باللون الأسود اللامع ومفتوح.
لميس الحديدي
لميس الحديدي
لميس الحديدي.                                                                          ظهرت الإعلامية لميس الحديدي في افتتاح مهرجان الجونه السينمائي وهي ترتدي فستان اسود.
رشا مهدي
رشا مهدي
رشا مهدي                                                                              تألقت الفنانة رشا مهدي، بإطلالة جذابة، مرتدية فستان باللون الأسود، مع تصميم قصير كاشفًا عن الأقدام، منسدلًا من الخلف بتصميم طويل باللون الأسود.
عائشة بن أحمد                                                                        ظهرت الفنانة عائشة بن أحمد على السجادة الحمراء، بفستان طويل باللون الأسود دون أكمام.

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