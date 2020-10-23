حكايات بنات 5.. أبطال العمل: «أصدقاء بجد ورا الكاميرا».. ونتمنى إنتاج أجزاء جديدة

أحمد كرارة: المسلسل يخاطب الفئة العمرية من 10 لـ40

عصام السقا: غيرت جلدى بـ«ياسين» والأحداث المقبلة «مشوقة»

محمد يسرى: ارتجلنا.. و«اللوكيشن» مُريح

ليلى حسين: لم أتوقع رد الفعل على شخصية «فريدة»

حازم إيهاب: المخرج رفض «سلق البيض»

هاجر أحمد: تصرفنا بتلقائية وانتظروا مفاجآت

مهند حسنى: قلقت من «مالك»

منذ عرض أولى حلقاته، حظى الجزء الخامس من مسلسل «حكايات بنات» بنسبة مشاهدة عالية، ظهرت ملامحها بصورة واضحة من خلال التفاعل الكبير تجاه أحداثه وأبطاله على مواقع التواصل الاجتماعى، خاصة فى ظل ارتباط الجمهور بأجزائه الأربعة السابقة.«حكايات بنات» من بطولة ميرنا نورالدين، وهاجر أحمد، وأسماء جلال، وهند عبدالحليم، ومن إخراج مصطفى أبوسيف، ويدور حول قصص ٤ بنات يتعرضن لصدمات داخل الأسرة والعمل وفى علاقاتهن الشخصية.«الدستور» تلتقى فى السطور التالية عددًا من أبطاله، للحديث عن تفاصيل أدوارهم، وكواليس التصوير، وكيف تصرفوا للوقاية من فيروس «كورونا»، إلى جانب حقيقة إنتاج أجزاء جديدة من العمل فى الفترة المقبلة.قال الفنان أحمد كرارة إن مسلسل «حكايات بنات» يخاطب فئة عمرية ممتدة من سن ١٠ لـ٤٠ عامًا، ونجح فى تكوين قاعدة جماهيرية كبيرة وأصبح «الحصان الرابح» فى كل أوقات عرضه، بحكم اقتراب قصته من الجميع، لذلك لم يشعر بالخوف نهائيًا من المشاركة فى الجزءين الرابع والخامس من العمل. وأعرب عن سعادته بتجسيده شخصية «أيمن الجيار» فى المسلسل، خاصة أنها شخصية مختلفة عن الأعمال التى قدمها من قبل، مشيدًا بطريقة عمل المخرج مصطفى أبوسيف، الذى كان «لطيفًا جدًا».وأضاف: «كلنا كنا على طبيعتنا أثناء التصوير، ولم نواجه أى صعوبات نهائيًا، ما جعل موقع التصوير من أجمل المواقع التى عملت بها»، مختتمًا: «لو أنا مكان شركة الإنتاج سأنتج جزءًا سادسًا وسابعًا».اعتبر الفنان عصام السقا دور «ياسين» الذى يلعبه فى المسلسل بمثابة «تغيير لجلده الفنى»، خاصة مع حصوله على ورشة تمثيل كى يتمكن من الظهور بطريقة مختلفة عما سبق أن قدمه فى مسلسلات «الاختيار» و«الفتوة» و«فرصة تانية». وقال «السقا» إن مسلسل «حكايات بنات» له جمهوره الكبير، والناس تحبه ومرتبطة بقصته جدًا، لذا لم يخش ولو لحظة من المشاركة فيه، كاشفًا عن أن الأحداث المقبلة مشوقة جدًا وتجمع بين «الأكشن» و«الرومانسى»، خاصة فى العلاقة بين «ياسين» و«نور» التى تجسدها الفنانة ميرنا نورالدين. ونفى مواجهته أى صعوبات فى تصوير العمل، على الرغم من تزامنه مع انتشار فيروس «كورونا»، مشيرًا إلى اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية، كما أن العمل مع المخرج مصطفى أبوسيف مريح، لأنه قادر على احتواء الفنان، متمنيًا إنتاج أجزاء جديدة من المسلسل.شعر الفنان الشاب محمد يسرى بسعادة كبيرة بمجرد قراءة تفاصيل شخصية «معتز» التى يجسدها فى «حكايات بنات»، وبدأ على الفور فى التجهيز لتقديمها على الشاشة. وقال «يسرى»: «وافقت على المشاركة فى المسلسل فورًا، لأن له معزة خاصة عند عدد كبير من الجمهور، لذا رأيت أنه فرصة جيدة لكى أقدم دورًا مميزًا، والحمد لله رد فعل الناس على الشخصية فاق كل التوقعات ولم يكن طبيعيًا». ووصف العمل بأنه «من ألطف المسلسلات»، لأن جميع أبطاله من الشباب، وتجمعهم لغة حوار لطيفة، وأجواء تصويره امتلأت بالسعادة، على الرغم من الصعوبة التى فرضها انتشار فيروس «كورونا»، خاصة فى المشاهد التى جمعته مع الفنانة أسماء جلال بشخصية «جميلة». وأضاف: «المشاهد مكتوبة بحرفية، وارتجلنا فى العديد منها، ومن بينها الموقف الذى بكت فيه (جميلة)، وأعطيتها منديلًا لمسح دموعها، فهذا المشهد لم يكن مكتوبًا فى السيناريو»، مشيدًا بطريقة عمل المخرج مصطفى أبوسيف، لأنه يمنح الممثل «لوكيشن مريح»، ولا يشعره بأى توتر. واختتم: «سأخوض السباق الرمضانى المقبل برفقة الفنان الكبير يحيى الفخرانى، من خلال عمل درامى مميز ككل أعمال (الدكتور)، لكن لن أكشف مزيدًا من التفاصيل حتى يأتى وقتها».رأت الفنانة ليلى حسين أن مشاركتها فى الجزءين الرابع والخامس من «حكايات بنات» بمثابة فرصة جديدة وقوية لإثبات موهبتها وقدراتها التمثيلية، مشيرة إلى أنها لم تتوقع رد الفعل الإيجابى على دورها من قِبل الجماهير. وقالت «ليلى»: «هذا المسلسل من أحب الأعمال إلى قلبى، وترك تأثيرًا كبيرًا لدى الجمهور، خاصة الفتيات، ولديه رصيد كبير لدى الجمهور خلال أجزائه السابقة، ما جعلنى أشعر بالخوف من فكرة المقارنات مع أبطال هذه الأجزاء، وأترقب ردود الأفعال، والحمد لله الشخصية نجحت وسعدت جدًا بردود الأفعال تجاهها». وأشارت إلى انشغالها فى الوقت الحالى بتصوير مسلسل «القاهرة كابول»، مع الفنانين فتحى عبدالوهاب وطارق لطفى، مبينة أن دورها فى هذا المسلسل خفيف ورومانسى ومختلف عن دور «فريدة» فى «حكايات بنات».أعرب الفنان حازم إيهاب عن سعادته الكبيرة بتعاطف الجمهور مع شخصية «أدهم» التى جسدها خلال أحداث العمل، مشيرًا إلى أنه فوجئ بهذا التعاطف.وقال «إيهاب» إن التصوير وقت «كورونا» كان صعبًا جدًا، فى ظل ضرورة تسليم الحلقات فى الوقت المحدد، ما سبب لجميع أفراد العمل حالة كبيرة من الضغط، لكن الحب الذى ربطهم، والعمل مع المخرج مصطفى أبوسيف، أسهما فى تخطى هذه الصعاب، خاصة أن المخرج عمل بجدية بالغة، مش «سلق بيض»، وفق تعبيره.وأضاف: «توقعت رد الفعل الإيجابى من الجمهور، نظرًا لتوافر كل عناصر النجاح فى العمل، والرصيد الجماهيرى الكبير للمسلسل فى أجزائه السابقة»، مشيرًا إلى أن الجمهور سيفاجأ بالأحداث المقبلة من العمل، كما أن رد فعل المشاهدين سيشجع بصورة كبيرة على وجود جزء جديد.تحمست الفنانة هاجر أحمد للمشاركة فى الجزء الخامس من «حكايات بنات» بمجرد عرض الفكرة عليها، خاصةً بعد نجاح دورها «عائشة»، الشهيرة بـ«آش»، مشيرة إلى أنها لم تتوقع هذا النجاح.وقالت «هاجر»: «الجزء الخامس يحمل الكثير من المفاجآت والتفاصيل المختلفة، وكنا أصدقاء حقيقيين نتصرف بتلقائية شديدة أثناء التصوير، وهو ما جذب الجمهور لمشاهدة العمل بشكل قوى وملفت للنظر».وتابعت: «جميع المشاركين فى المسلسل كانوا يخافون على بعضهم بعضًا ويلتزمون بكل الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا».وصف الفنان مهند حسنى تحضيراته لشخصية «مالك» بالمختلفة عن تحضيرات أى عمل سابق شارك فيه، خاصة أنه حاول إقناع المشاهد بكل تفاصيلها، وذلك بمساعدة المخرج مصطفى أبوسيف. وقال «حسنى»: «قلقت من أداء شخصية (مالك)، لكن نجاحى فى تقديمها بشكل مميز وإعجاب الناس بها أسعدنى جدًا فى النهاية، خاصة أنها فى مسلسل ناجح وقوى وله جمهور عريض». وأضاف: «الحمدلله لم نواجه أى صعوبات فى العمل، لأننا جميعًا كنّا فريقًا واحدًا، والكل اجتهد لإخراج أفضل ما لديه، وعلى الرغم من أنها تجربتى الأولى مع المخرج مصطفى أبوسيف، فإننى استفدت كثيرًا منه، وساعدنى جدًا فى أداء شخصيتى، لأنه يعرف جيدًا عمله ويهتم بكل التفاصيل».