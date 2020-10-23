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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

«فستان أزرق بترتر».. ياسمين صبري تتألق بخاتم ألماس في الجونة (صور)

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 07:26 م
الفنانة ياسمين صبري
الفنانة ياسمين صبري
إسلام جمال
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تألقت الفنانة ياسمين صبري بفستان أزرق طويل مرصع بـ«الترتر»، وارتدت خاتم ألماس لفت أنظار الحاضرين خلال حفل افتتاح مهرجان الجونة في دورته الرابعة.

وانطلقت الجمعة 23 أكتوبر الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، حتى 31 أكتوبر الجاري، وسط إجراءات احترازية مشددة من جانب إدارة المهرجان للحفاظ على صحة الضيوف والإعلاميين والجمهور، وبحضور عدد كبير من صناع السينما في مصر والشرق الأوسط والعالم.

ويتوافد النجوم والنجمات على السجادة الحمراء في أول أيام المهرجان وعلى مدار 8 أيام؛ لمتابعة فعالياته، ويحرصون على الظهور في أبهى حُلّة وبإطلالات تخطف الأنظار دائمًا على صفحات التواصل الاجتماعي بتصميمات الفساتين والبدلات الراقية والصاخبة والجريئة وغيرها.

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