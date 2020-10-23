السيطرة على حريق فى مخزن أدوات كهربائية بمنيا القمح

نشب حريق هائل في مخزن أدوات كهربائية نتج عن ماس كهربائي أسفر عن خسائر مادية تعدت نصف مليون جنية.تلقت قوات الحماية المدنية بالشرقية بلاغا عن حريق اندلع في مخزن أدوات كهربائية بمركز منيا القمح محافظة الشرقية، اليوم الجمعة.وتلقى مسئول غرفة عمليات الحماية المدنية إشارة من إدارة شرطة النجدة بنشوب الحريق في المخزن المجاور لمبنى النيابة الإدارية بالمدينة.