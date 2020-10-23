الحكومة: روابط الاستعلام عن «تكافل وكرامة» الجديدة مزيفة

نفى المركز الإعلامي لرئاسة الوزراء، صحة ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن إطلاق روابط إلكترونية جديدة للاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة.وقال المركز في تقرير الشائعات الدوري الصادر اليوم، إنه تواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإطلاق أي روابط إلكترونية جديدة سواء للاستعلام أو الشكاوى الخاصة ببرنامج تكافل وكرامة، موضحةً أن الاستعلام إلكترونيًا عن البرنامج يتم فقط من خلال المنصة الإلكترونية "بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة" التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي ""https:tk.moss.gov.eg، مُشددةً على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مدشني تلك الروابط المزيفة.وفي السياق ذاته، فإن الوزارة تستهدف زيادة عدد المستفيدين من برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" خلال الفترة المقبلة إلى 4 ملايين أسرة، بزيادة 400 ألف أسرة جديدة، حيث يصل عدد المستفيدين حاليًا إلى 3.6 مليون أسرة، كما تم تنقية برنامج الدعم النقدي على مدار السنوات الماضية، وخروج نحو 638 ألف أسرة غير مستحقة للدعم، إما بسبب العمل أو الحصول على فرصة عمل، أو السفر للخارج، حيث إن البرنامج يعمل على صرف الدعم للمستحقين.