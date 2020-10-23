رئيس البرلمان الأفغاني في باكستان لبحث عملية السلام

أكد النائب الأفغاني عبدالقادر زازي وطندوست، أن رئيس البرلمان الأفغاني، رحمن رحماني، غادر، اليوم الجمعة، العاصمة كابول برفقة مجموعة من المشرعين الأفغان، متوجها إلى إسلام آباد لعقد محادثات مع مسئولين باكستانيين بشأن عملية السلام الأفغانية والعلاقات بين برلماني البلدين وموضوعات أخرى.ونقلت قناة (طلوع نيوز) الأفغانية عن وطندوست قوله: "إن الزيارة جاءت تلبية لدعوة رئيس الجمعية الوطنية (البرلمان) في باكستان أسد قيصر"، مضيفا أن رحماني سيعقد محادثات مع رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، ورئيس الجمعية الوطنية في باكستان ووزير الخارجية شاه محمود قريشي، ومسئولين أخرين رفيعي المستوى.وأشار وطندوست إلى أنه خلال الاجتماعات المرتقبة ستتم مناقشة 3 موضوعات، هي العلاقات بين برلماني الدولتين وعملية السلام الأفغانية وبناء تنسيق بين أفغانستان وباكستان.كما أوضح النائب الأفغاني، أنه سيتم بحث محنة اللاجئين الأفغان في باكستان، وكذلك مشكلة التأشيرة للمواطنين الأفغان خلال الاجتماعات مع المسئولين الباكستانيين.يأتي ذلك في الوقت الذي يحاول فيه المفاوضون الممثلون للحكومة الأفغانية في محادثات السلام مع حركة طالبان في الدوحة، التوصل لتسوية عبر التفاوض لإنهاء الصراع الدموي الحالي في البلاد؛ إلا أنه لم يتم تحقيق أي تقدم حتى الآن، ولم تبدأ المحادثات الرسمية بعد.