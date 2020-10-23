سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 23-10-2020

يرصد موقع "الدستور"، في تقريره اليوم الجمعة 23-10-2020، سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، وفقًا لآخر التحديثات بالبنوك، في التقرير التالي:وعلى المستوى المحلي، استقر سعر الريال السعودي اليوم في بنك عوده والبنك الأهلي وعدد من البنوك العاملة، وبلغ متوسط سعره مقابل الجنيه المصري اليوم 4.18 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.سعر الريال ال سعودي اليوم الجمعة 23-10-2020يأتي سعر الريال السعودي في بنك مصر بـ 4.10 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع، وسجل فى بنك مصر إيران التنمية 4.06 جنيه للشراء و4.23 جنيه للبيع، أما في البنك التجاري الدولي CIB بلغ السعر 4.09 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع.وبلغت العملة السعودية في بنك عوده نحو 4.11 جنيه للشراء و4.22 جنيه للبيع، وتداول سعر الريال السعودى فى البنك العربي الأفريقي بـ 4.08 جنيه للشراء و4.23 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلى المصري وصل السعر إلى 4.10 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع، وحقق في مصرف أبوظبي الإسلامي 4.11 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع، وجاء السعر فى بنك التعمير والإسكان 4.10 جنيه للشراء، و4.22 جنيه للبيع.يشار إلى أن سعر صرف الريال السعودي متربط بالدولار الأمريكي في مؤسسة النقد العربي السعودي من خلال خطة عمل ساهمت في نمو اقتصاد المملكة العربية السعودية منذ أكثر من ثلاثين عامًا، حيث تصنيف المملكة العربية السعودية يأتي مدعومًا بسياسة نقدية محكمة تحافظ على مصداقية ربط سعر الصرف والاستقرار المالي والاقتصادي الكلي.جدير بالذكر أن عملة الريال السعودي تتكون من 100 هللة، وهو مغطى بالذهب وقابل للتحويل إلى العملات الأجنبية، ولا توجد قيود على عمليات التحويل النقدي من وإلى المملكة.